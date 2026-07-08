Saetta (Fenailp): La Notte Bianca è motivo di grande orgoglio

Presidente Saetta, la Notte Bianca Week-End Salerno è giunta alla XIV edizione. Che significato ha questo importante traguardo?

Raggiungere la quattordicesima edizione rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione. È il risultato di un percorso costruito con passione, impegno e tanta determinazione, nel quale la FeNAILP ha sempre creduto, coinvolgendo istituzioni, associazioni, imprese e cittadini. Quattordici edizioni significano continuità, credibilità e capacità organizzativa. In questi anni la Notte Bianca Week-End Salerno è cresciuta costantemente, diventando uno degli appuntamenti più attesi dell’estate campana e un modello di promozione territoriale. Non si tratta soltanto di un evento dedicato allo spettacolo e all’intrattenimento, ma di un progetto che mette al centro la valorizzazione della città, delle attività economiche, del patrimonio culturale e dell’identità salernitana. È la dimostrazione concreta di come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare benefici reali per l’intera comunità e trasformare un’iniziativa in un autentico patrimonio collettivo.

Qual è il valore della manifestazione per il tessuto economico salernitano?

La FeNAILP nasce con la missione di rappresentare, sostenere e valorizzare il mondo delle piccole e medie imprese, del commercio e dell’artigianato. Manifestazioni come la Notte Bianca rappresentano uno straordinario motore di sviluppo economico perché generano un importante indotto per tutte le attività del territorio. Durante il week-end della manifestazione migliaia di persone raggiungono Salerno, frequentano negozi, bar, ristoranti, alberghi, bed & breakfast e tutte le attività del comparto turistico e dei servizi. Ma il valore economico non si limita ai due giorni dell’evento. La Notte Bianca contribuisce a rafforzare l’immagine della città, promuove le sue eccellenze e incentiva nuovi flussi turistici anche nei mesi successivi. È un investimento sulla reputazione del territorio e sulla sua capacità di attrarre visitatori, creando nuove opportunità per gli operatori economici e favorendo una crescita diffusa che coinvolge l’intero sistema produttivo locale.

Cosa rende speciale la Notte Bianca Week-End Salerno 2026?

L’edizione 2026 conferma la formula che negli anni ha decretato il successo della manifestazione, ma introduce anche elementi di ulteriore qualità e innovazione. Per due giornate Salerno diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto dove musica, spettacolo, cultura, arte, animazione, gastronomia e intrattenimento si uniranno in un programma ricco e coinvolgente. I quartieri di Torrione, Pastena, Mercatello e il centro cittadino saranno animati da concerti, performance artistiche, eventi culturali, iniziative dedicate alle famiglie e momenti di valorizzazione delle eccellenze locali. Abbiamo lavorato affinché ogni area della città possa sentirsi protagonista, creando un percorso capace di coinvolgere residenti e visitatori di ogni età. La Notte Bianca è un evento inclusivo, aperto a tutti, che riesce a coniugare divertimento, promozione del territorio e partecipazione collettiva, facendo vivere la città in un clima di festa e di condivisione.

Anche quest’anno la FeNAILP promuove il Premio Notte Bianca. Qual è il messaggio di questo riconoscimento?

Il Premio Notte Bianca rappresenta uno dei momenti più significativi e prestigiosi della manifestazione. Con questo riconoscimento desideriamo rendere omaggio a personalità, professionisti, imprenditori, artisti, rappresentanti delle istituzioni e protagonisti della società civile che, con il loro lavoro quotidiano, contribuiscono alla crescita economica, culturale e sociale del territorio e dell’intero Paese. Crediamo profondamente nel valore del merito, della competenza e dell’impegno. Premiare chi si distingue per professionalità, sacrificio e capacità innovativa significa offrire esempi positivi soprattutto alle nuove generazioni. I giovani hanno bisogno di punti di riferimento concreti e di testimonianze che dimostrino come il talento, accompagnato dalla determinazione e dalla passione, possa trasformarsi in successo e contribuire allo sviluppo della collettività.

La FeNAILP continua a confermarsi protagonista dello sviluppo territoriale?

Assolutamente sì. La nostra attività va ben oltre la rappresentanza delle imprese. Ogni giorno lavoriamo per creare opportunità di crescita economica, culturale e sociale attraverso iniziative, progetti e manifestazioni che favoriscano il dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini. La Notte Bianca è probabilmente l’esempio più evidente di questa filosofia. È un evento che unisce, mette in rete competenze diverse e crea sinergie positive tra il settore pubblico e quello privato. Quando una città riesce a fare squadra attorno a un obiettivo comune, i risultati diventano visibili e duraturi. La FeNAILP continuerà ad investire in iniziative capaci di valorizzare il territorio, sostenere le imprese e promuovere un modello di sviluppo fondato sulla collaborazione, sull’innovazione e sulla partecipazione.

Quanto conta il coinvolgimento delle attività commerciali e degli imprenditori locali nella riuscita della manifestazione?

È un elemento fondamentale. La Notte Bianca non potrebbe esistere senza la partecipazione convinta delle attività commerciali, degli esercenti, degli imprenditori e di tutte le realtà produttive che credono nel valore di questo progetto. Ogni negozio aperto, ogni vetrina allestita, ogni iniziativa promozionale contribuisce a creare quell’atmosfera di accoglienza che rende speciale l’evento. Le imprese non sono semplici spettatrici, ma protagoniste di una manifestazione che valorizza il loro lavoro e offre concrete occasioni di crescita. Questo spirito di collaborazione rappresenta uno dei punti di forza della Notte Bianca e dimostra quanto sia importante costruire una rete stabile tra mondo economico, associazioni e istituzioni.

Qual è il messaggio che desidera rivolgere ai salernitani che parteciperanno alla manifestazione?

Invito tutti a vivere la Notte Bianca Week-End Salerno 2026 con entusiasmo, curiosità e spirito di condivisione. Saranno due giornate ricche di emozioni, spettacoli, musica, cultura e divertimento, ma soprattutto rappresenteranno un’occasione per riscoprire il valore dello stare insieme e per sostenere il commercio locale. La Notte Bianca appartiene ai salernitani ed è cresciuta grazie all’impegno di centinaia di persone che, con professionalità e passione, lavorano ogni anno per renderla sempre più bella e coinvolgente. Vogliamo accogliere migliaia di visitatori mostrando il volto migliore della nostra città: una Salerno dinamica, ospitale, vivace e capace di offrire esperienze di qualità. Sarà una festa per tutti, nella quale ogni cittadino potrà sentirsi protagonista.

Futuro, quale obiettivo si pone la FeNAILP Città di Salerno?

Il nostro obiettivo è continuare a crescere, innovare e consolidare il ruolo della FeNAILP come punto di riferimento per il mondo delle imprese e per lo sviluppo del territorio. La Notte Bianca è ormai un patrimonio della città e intendiamo renderla ogni anno ancora più attrattiva, investendo nella qualità dell’organizzazione, nella sicurezza, nell’offerta artistica e nella promozione turistica. Vogliamo rafforzare il legame tra imprese, territorio e istituzioni, creando nuove occasioni di sviluppo economico e culturale. Salerno possiede straordinarie potenzialità e crediamo che, attraverso una programmazione condivisa e una visione di lungo periodo, possa affermarsi sempre di più come destinazione turistica, commerciale e culturale di riferimento nel Mezzogiorno. La FeNAILP continuerà a fare la propria parte con responsabilità, entusiasmo e spirito di servizio, mettendo sempre al centro la crescita delle imprese, il benessere della comunità e la valorizzazione dell’identità salernitana.