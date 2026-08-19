Domani al via la rassegna libraria “Un libro sotto le stelle”

Sold out per la presentazione del libro A(r)marsi con cinque ciottoli, San Paolo Edizioni, di don Roberto Faccenda, che giovedì 27 agosto, alle ore 19:30, scioglierà gli ormeggi del traghetto Acquarius della Travelmar dal Porto Turistico Masuccio Salernitano, per dare inizio al secondo ciclo di incontri della XXII edizione della rassegna libraria “Un libro sotto le stelle”. I cinque «ciottoli» che Faccenda ci offre non sono armi convenzionali, ma atteggiamenti interiori: silenzio, essenzialità, fiducia, gratuità e gioia. Sono cose piccole, come pietre di fiume, ma capaci di far cadere i giganti che spesso ci bloccano dentro. Don Roberto non scrive per dare lezioni, bensì per condividere un percorso. Le sue parole sono dirette, poetiche, disarmate. Ne viene un testo pensato per i giovani, per chi è in ricerca, per chi si sente piccolo di fronte alla vita, ma non vuole rinunciare alla speranza. Un libro da leggere e da vivere, da portare nello zaino, in comunità, nei gruppi. Per scoprire che con cinque ciottoli – se scelti bene – si può davvero camminare lontano. E magari anche vincere i Golia che ci circondano e quelli che abitano dentro di noi. Una volta ancorato il «traghetto dei libri», la rassegna farà tappa, per la prima volta, nella città di Vietri sul Mare, presso l’ormeggio Marina di Vietri della Travelmar, alle ore 19:30. Anche questo appuntamento registra già il tutto esaurito. Si inizierà venerdì 28 agosto con Storia di una famiglia imperfetta, Salani, di Luca Trapanese. La serata sarà impreziosita dall’esibizione musicale dei “Simon’s Cats”, con la voce di Francesca Simonis e la chitarra di Massimo Barrella. Sabato 29 agosto sarà la volta dell’attore Oscar Di Maio, noto per il personaggio del “Cafone”, con la presentazione del suo libro Guitto? Così è (se vi pare), De Nigris. La chiusura degli incontri della XXII edizione di “Un libro sotto le stelle” è affidata, domenica 30 agosto, a Oney Tapia, campione di inclusione delle Fiamme Azzurre, con La luce oltre la siepe, Opera di Religione della Diocesi di Ravenna. Da Cuba all’Italia, dalla perdita della vista all’oro olimpico: Oney Tapia si racconta nell’intervista di Maurizio Boldrini. Ogni autore sarà omaggiato, per l’occasione, con un’opera del Maestro Antonio Solimene, erede della tradizione ceramista vietrese. A introdurre e a tenere le fila durante i vari appuntamenti sarà Sonia Di Domenico, presenter dell’Associazione Meridiani, con la collaborazione dello speaker Silvio Martino, direttamente da Rai Radio Live Napoli. Quest’ultimo delizierà le serate anche con letture di brani scelti, per l’occasione, dai vari scrittori, sotto l’attenta direzione artistica di Gino Aveta, autore di programmi radiofonici e televisivi. Ad accogliere gli ospiti nel corso degli incontri saranno Daniela Siano, Consultant Associazione Meridiani; Alfonso Giarletta, Event Manager Associazione Meridiani e Daniele Benincasa, Assessore del Comune di Vietri sul Mare, con deleghe alla cultura, alla ceramica, allo spettacolo, all’informatica e al personale. A dialogare con gli autori saranno Franco Picarone, Consigliere Regionale della Campania; Giovanni De Simone, Sindaco di Vietri sul Mare; Ivana Aufiero, Consultant Associazione Meridiani; Gianfranco Coppola, Presidente nazionale USSI; Carmine Mellone, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Campania; Dino Angelaccio, esperto di accessibilità universale, progettazione inclusiva e multisensoriale e la firma storica del Corriere del Mezzogiorno, Gabriele Bojano. Il programma proseguirà ogni sera con un vin d’honneur, con prodotti di eccellenza gastronomica locale, ideato e offerto dagli organizzatori, per favorire la condivisione e il networking tra i partecipanti. «Una splendida iniziativa che si ripete ormai ogni estate e che va ad arricchire ulteriormente il fitto calendario di iniziative culturali e, in particolare, letterarie che animano questa Regione durante la bella stagione. La formula adottata si è rivelata vincente in ogni edizione ed è il risultato di un connubio perfetto tra cultura e turismo, tra eventi e valorizzazione delle risorse naturali del territorio regionale», ha sottolineato il Consigliere Regionale della Campania Franco Picarone, sostenitore da anni della kermesse. Soddisfazione espressa anche dall’armatore della Travelmar, Marcello Gambardella, che si è detto «orgoglioso di contribuire al successo di questa manifestazione, diventata ormai un appuntamento solidale e cruciale per il comprensorio salernitano». La kermesse calerà il sipario il prossimo 16 settembre alle ore 11:00, in occasione della sezione “Memory” – edizione 2026, presso la Sala “Caduti di Nassiriya”, sede del Consiglio Regionale della Campania in Napoli, che ricorderà Vittorio Dell’Uva, storico inviato di guerra del quotidiano Il Mattino con l’opera del Maestro Domenico Sepe che verrà ritirata dalla famiglia. Presenzierà anche l’amico di sempre Toni Capuozzo e numerosi colleghi. La sezione “Memory”, che ha celebrato ad oggi grandi espressioni del giornalismo come Franco di Mare e Pino Scaccia, è stata costituita proprio per ricordare la professionalità e la dedizione al lavoro degli scrittori che non sono più in vita e che hanno onorato con la loro presenza tale kermesse. Per presenziare agli incontri è obbligatoria la prenotazione, fino a esaurimento posti, tramite e-mail all’indirizzo info@associazionemeridiani.it o al numero +39 339 768 6861. È gradito l’acquisto del libro, almeno una copia per coppia, i cui proventi saranno destinati alle case editrici.