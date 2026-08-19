Pitti Pizza & Friends . Elvira, energia pop rock e voglia di arrivare

Venticinque anni, originaria di Angri, Elvira è una cantante e performer che ha fatto della musica la propria professione. Diplomata in Canto Pop Rock al Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno, ha costruito negli anni un percorso ricco di esperienze dal vivo, premi e riconoscimenti, distinguendosi per una forte presenza scenica e una grande determinazione. Tra i momenti più significativi della sua carriera figura l’apertura del concerto di Capodanno 2025 in Piazza del Plebiscito, una tappa che ha confermato il valore del lavoro svolto. Il suo progetto artistico si muove tra sonorità pop rock e una scrittura personale già raccontata nei primi due singoli pubblicati sulle piattaforme digitali, ai quali presto si aggiungerà un nuovo EP. Ambiziosa e determinata, sogna di portare la propria musica oltre i confini nazionali, conquistando il pubblico attraverso autenticità, energia e interpretazione. Per Elvira il Pitti Pizza & Friends rappresenta un’importante occasione per continuare a far crescere il proprio progetto e creare un legame sempre più forte con chi la ascolta.
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