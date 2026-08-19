I NaltroSound sono una band salernitana nata circa tre anni fa dall’amicizia e dalla passione per la musica di sei ragazzi, che hanno scelto di mettere insieme esperienze e sensibilità diverse per costruire un progetto capace di rappresentarli. Il loro repertorio attraversa diverse epoche e sonorità, dagli anni Settanta fino ai brani più contemporanei, alternando generi, medley e grandi successi con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e trasformare ogni esibizione in una festa. La dimensione live è infatti centrale nel progetto: far divertire le persone, farle ballare e regalare una serata spensierata sono gli obiettivi principali della band. Ma i NaltroSound non si fermano alle cover. Accanto al repertorio che li ha fatti conoscere, lavorano anche alla produzione di brani originali, costruendo progressivamente una propria identità musicale. L’ultimo singolo, Ti immagino così, ha superato i 10mila stream, un risultato che rappresenta per il gruppo una conferma importante e uno stimolo a continuare sulla strada degli inediti. Il sogno è diventare una band sempre più solida e riconosciuta, raggiungere un pubblico più ampio e continuare a suonare dal vivo, facendo crescere parallelamente il proprio progetto discografico. Oggi si considerano già tra i gruppi più richiesti a Salerno e provincia, ma guardano a questo risultato come a un punto di partenza. Il Pitti Pizza & Friends occupa un posto speciale nella loro storia: nel 2025 hanno avuto l’opportunità di salire sul palco della manifestazione e aprire il concerto di Anna Tatangelo. Un’esperienza importante, che ha permesso alla band di confrontarsi con un contesto di grande livello e che difficilmente dimenticherà. Tornare al Pitti significa quindi rivivere quell’emozione, ma anche mostrare al pubblico quanto i NaltroSound siano cresciuti da allora.
Post Recenti
- Domani al via la rassegna libraria “Un libro sotto le stelle”
- Pitti Pizza & Friends. NaltroSound, sei amici e una musica tutta da ballare
- Pitti Pizza & Friends . Elvira, energia pop rock e voglia di arrivare
- Pitti Pizza & Friends. Four Ladies, quattro voci e una magia Disney
- Isabella Villamarina, l’ultima regina senza corona di Salerno
Categorie
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco