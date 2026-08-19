Pitti Pizza & Friends. NaltroSound, sei amici e una musica tutta da ballare

I NaltroSound sono una band salernitana nata circa tre anni fa dall’amicizia e dalla passione per la musica di sei ragazzi, che hanno scelto di mettere insieme esperienze e sensibilità diverse per costruire un progetto capace di rappresentarli. Il loro repertorio attraversa diverse epoche e sonorità, dagli anni Settanta fino ai brani più contemporanei, alternando generi, medley e grandi successi con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e trasformare ogni esibizione in una festa. La dimensione live è infatti centrale nel progetto: far divertire le persone, farle ballare e regalare una serata spensierata sono gli obiettivi principali della band. Ma i NaltroSound non si fermano alle cover. Accanto al repertorio che li ha fatti conoscere, lavorano anche alla produzione di brani originali, costruendo progressivamente una propria identità musicale. L’ultimo singolo, Ti immagino così, ha superato i 10mila stream, un risultato che rappresenta per il gruppo una conferma importante e uno stimolo a continuare sulla strada degli inediti. Il sogno è diventare una band sempre più solida e riconosciuta, raggiungere un pubblico più ampio e continuare a suonare dal vivo, facendo crescere parallelamente il proprio progetto discografico. Oggi si considerano già tra i gruppi più richiesti a Salerno e provincia, ma guardano a questo risultato come a un punto di partenza. Il Pitti Pizza & Friends occupa un posto speciale nella loro storia: nel 2025 hanno avuto l’opportunità di salire sul palco della manifestazione e aprire il concerto di Anna Tatangelo. Un’esperienza importante, che ha permesso alla band di confrontarsi con un contesto di grande livello e che difficilmente dimenticherà. Tornare al Pitti significa quindi rivivere quell’emozione, ma anche mostrare al pubblico quanto i NaltroSound siano cresciuti da allora.