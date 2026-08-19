Pitti Pizza & Friends. Four Ladies, quattro voci e una magia Disney

Le Four Ladies sono un quartetto tutto al femminile formato da Stefania Balestrieri, Emanuela Balestrieri, Mery Carraturo e Marika Infante, provenienti da Castellammare di Stabia, Filetta e Battipaglia. Le quattro artiste si conoscono a Salerno nell’ottobre 2021, frequentando la stessa scuola di canto, e nel tempo condividono diverse esperienze musicali. Il progetto nasce nell’estate del 2023 quasi per gioco, tra le mura di casa, con alcune cover pubblicate sui social. Quello che doveva essere un semplice passatempo si trasforma progressivamente in un progetto artistico vero e proprio, fino alle prime esibizioni dal vivo e alla partecipazione a eventi come Comicon, Wondercon e Selefun. La loro cifra distintiva è il repertorio Disney, che le quattro artiste riarrangiano valorizzando le diverse vocalità e creando un’armonia pensata per coinvolgere grandi e piccoli. «Quattro voci, un’unica magia» è la frase che meglio riassume la loro filosofia: ogni componente porta sul palco personalità, timbro ed energia differenti, ma tutte contribuiscono alla costruzione di uno spettacolo capace di attraversare storie, emozioni e valori universali come amicizia, amore, coraggio, famiglia e speranza. Il sogno è continuare a crescere senza perdere entusiasmo, sperimentare, rinnovarsi e raggiungere una comunità sempre più ampia di spettatori. Dopo aver vissuto il Pitti Pizza & Friends da spettatrici, quest’anno saliranno sul palco come performer: un’occasione che considerano speciale per presentare il proprio mondo musicale e portare nel cuore della manifestazione alcune delle più celebri canzoni dell’universo Disney.