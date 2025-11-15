Iannone, su pensioni candidato campo largo non ha capito un fico

“Fico vede smentite che non esistono perche’ Cirielli ha parlato di una integrazione alle pensioni utilizzando l’FSE che darebbe piena copertura alla misura regionale. Non ha bisogno di nessuna copertura nazionale e quindi il governo regionale puo’ agire in assoluta autonomia”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania che si riallaccia a quanto detto dal coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello. “Tajani si è legittimamente posto la domanda della copertura – conclude Iannone – ma è evidente che non ci saranno problemi visto che la copertura è regionale. Fico credo sia ossessionato dalle proposte di Cirielli perché non riesce a produrne delle proprie”.