S. Egidio. Dissequestrata la villa di Vitolo

Sant’Egidio del Monte Albino/Pagani. La villa del delitto di Francesco Vitolo, ubicata a viale degli Aranci a Sant’Egidio del Monte Albino, è stata dissequestrata dalla procura nocerina, pm Gianluca Caputo, dopo l’ultimo sopralluogo effettuato dai carabinieri del Reparto Territoriale nella giornata di mercoledì. Ieri mattina sono stati tolti i sigilli. Proprio 48 ore fa una squadra della scientifica aveva effettuato nuovi rilievi lungo tutto il perimetro dell’abitazione, nel tentativo di chiarire in maniera definitiva la dinamica dei fatti. Secondo quanto emerso finora dalle indagini, Vitolo sarebbe stato colpito da un fendente rivelatosi fatale, che – secondo l’ipotesi investigativa – sarebbe stato sferrato proprio dalla moglie. Per la morte dell’uomo, la moglie Raffaella Cirillo resta in carcere ed è descritta come sempre più provata. Nelle scorse ore la donna ha incontrato in carcere i suoi legali, gli avvocati Concetta Galotto e Manuel Capuano, che al termine del colloquio hanno raccontato di “averla trovata fortemente segnata da quanto sta accadendo”. Cirillo è detenuta da inizio mese dopo il provvedimento di arresto emesso a seguito delle indagini sulla morte del marito. Intanto proseguono gli accertamenti dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal colonnello Gianfranco Albanese. A delineare un quadro familiare complesso sarebbero anche alcune dichiarazioni rese al pubblico ministero Gianluca Caputo dalla figlia della coppia, dalle quali emergerebbe un rapporto coniugale segnato da tensioni, minacce e frequenti contrasti. Tuttavia saranno gli esiti definitivi dell’autopsia a stabilire con precisione la dinamica della morte e le eventuali responsabilità. Secondo gli inquirenti, la donna sarebbe stata sempre lucida nel commettere l’aggressione con un coltello.. L’autopsia dovrà accertare se la ferita al cuore sia stata la causa effettiva del decesso. Dai primi esiti sembra che non ci siano concause su quella morte ma ciò che è sicuro è che l’abitazione dei Vitolo è tornata fruibile ai familiari, ai due figli della coppia.