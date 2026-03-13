Roccadaspide: trovato coropo di donna in un pozzo

In località Volpato Difesa nel Comune di Roccadaspide i Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo di una donna di 58 anni in un pozzo profondo circa 3 Mt e mezzo, incustodito. A seguito di una richiesta dei Carabinieri ricevuta intorno alle 16.30, i caschi rossi di Agropoli si sono recati sul posto dove erano presenti i sanitari. Recuperata la salma con i DPI del caso in dotazione, il decesso è stato accertato dal dottore incaricato dal maresciallo dei CC di Roccadaspide.

Agli stessi Carabinieri e alla Polizia Locale presenti, le procedure di riconoscimento e indagini.