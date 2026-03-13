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Martusciello (FI), “Forza Italia primo gruppo dell’opposizione in Campania”

  • Marzo 13, 2026
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Martusciello (FI), “Forza Italia primo gruppo dell’opposizione in Campania”

“Forza Italia è il gruppo regionale più numeroso in Consiglio regionale con sette consiglieri. La Lega ne ha due, solo due. Secondo voi chi conta di più nell’opposizione?”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, conversando con i giornalisti. “Il dato politico è molto semplice: Forza Italia rappresenta oggi la forza principale dell’opposizione in Consiglio regionale. I numeri parlano chiaro e raccontano il radicamento del nostro partito nei territori e tra gli amministratori”, conclude Martusciello.

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