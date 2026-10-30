Ruggi, svolta per i dipendenti del bar: posti di lavoro salvi - Le Cronache Salerno
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Pensioni, sistema rivalutazioni cambia con Manovra 2027: si torna a 6 scaglioni Webuild, acquista ulteriore 4,68% di Trevi e sale al 34,58%. Opa diventa obbligatoria Cobolli rassicura tutti: “Piccolo risentimento muscolare, a Parigi farò tutto il possibile per giocare” Manovra, ddl da 157 articoli: dal taglio Irpef fino a 55mila euro al salvadanaio per bebè Morto a 49 anni Francesco Pompilio, addio all’attore de ‘Il Paradiso delle Signore’ e ‘Buen Camino’ Malattie rare, De Stefano (UniCatt): “Piastrinopenia aumenta del 40% rischio mortalità” Malattie rare, Grandone (Siset): “Non creare allarmismo su trombosi nelle donne” Ucraina, Ue verso ok a prestito da 45 miliardi per il 2027 Le guerre non finiscono quando crediamo. La Bosnia e quella difesa europea che esiste già Emofilia, Peyvandi (UniMi): “Farmaci bispecifici hanno cambiato vita a pazienti” Nessun giallo Darderi in Coppa Davis, sarà a Bologna con l’Italia Halloween, da lenti colorate a glitter e trucco: le insidie sottovalutate per gli occhi Pensioni, sistema rivalutazioni cambia con Manovra 2027: si torna a 6 scaglioni Webuild, acquista ulteriore 4,68% di Trevi e sale al 34,58%. Opa diventa obbligatoria Cobolli rassicura tutti: “Piccolo risentimento muscolare, a Parigi farò tutto il possibile per giocare” Manovra, ddl da 157 articoli: dal taglio Irpef fino a 55mila euro al salvadanaio per bebè Morto a 49 anni Francesco Pompilio, addio all’attore de ‘Il Paradiso delle Signore’ e ‘Buen Camino’ Malattie rare, De Stefano (UniCatt): “Piastrinopenia aumenta del 40% rischio mortalità” Malattie rare, Grandone (Siset): “Non creare allarmismo su trombosi nelle donne” Ucraina, Ue verso ok a prestito da 45 miliardi per il 2027 Le guerre non finiscono quando crediamo. La Bosnia e quella difesa europea che esiste già Emofilia, Peyvandi (UniMi): “Farmaci bispecifici hanno cambiato vita a pazienti” Nessun giallo Darderi in Coppa Davis, sarà a Bologna con l’Italia Halloween, da lenti colorate a glitter e trucco: le insidie sottovalutate per gli occhi
Salerno

Ruggi, svolta per i dipendenti del bar: posti di lavoro salvi

  • Ottobre 30, 2026
  • 0
  • 86
  • 2 Min Read
Ruggi, svolta per i dipendenti del bar: posti di lavoro salvi

Nessun lavoratore deve pagare il prezzo di un cambio di appalto. È questo il principio che ha guidato la lunga e complessa trattativa portata avanti dalla Fisascat Cisl di Salerno per tutelare il personale impiegato presso il bar dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. La vertenza si è conclusa positivamente con la salvaguardia dei posti di lavoro, nonostante il nuovo affidamento del servizio attraverso una gara d’appalto.

 Un risultato importante, frutto di un costante lavoro di confronto e mediazione, al quale ha contribuito anche la disponibilità del direttore generale, Nicola Cantone, che ha dimostrato attenzione e sensibilità rispetto alle ricadute occupazionali della nuova gestione.

«Abbiamo lavorato con determinazione e senso di responsabilità per evitare che un semplice cambio di appalto si trasformasse in un dramma occupazionale per i lavoratori e le loro famiglie – dichiarano Pietro Contemi, segretario generale della Fisascat Cisl di Salerno, e Giuseppe Ventura della Fisascat Cisl –. In un territorio come il nostro, dove trovare lavoro è sempre più difficile, salvaguardare ogni singolo posto significa difendere dignità, diritti e futuro. Ringraziamo il direttore generale Nicola Cantone per la sensibilità istituzionale e la disponibilità al confronto, che hanno rappresentato un contributo importante per la positiva conclusione della vertenza».

Soddisfazione viene espressa anche dalla Cisl Salerno. «La tutela dell’occupazione deve restare una priorità, soprattutto quando si parla di lavoratori che rischiano di subire le conseguenze di cambiamenti gestionali sui quali non hanno alcuna responsabilità. Questa vicenda dimostra quanto siano fondamentali il dialogo, la contrattazione e la collaborazione tra le parti», sottolinea Marilina Cortazzi, segretaria generale della Cisl Salerno.

La Fisascat Cisl continuerà a vigilare affinché gli impegni assunti trovino piena applicazione e siano garantiti ai lavoratori tutti i diritti, le condizioni contrattuali e la dignità professionale. Una vertenza che si chiude con un risultato concreto e che conferma il valore della contrattazione sindacale nella difesa del lavoro.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Tommaso D'Angelo
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Tommaso D'Angelo
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Tommaso D'Angelo
Luglio 7, 2017
Primo piano Salerno Cronaca

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Tommaso D'Angelo
Luglio 7, 2017