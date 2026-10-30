Morte Ruggia. Cirielli: «Mi unisco al dolore di Pastena e di tutta Salerno»

«La morte del sergente Simone Ruggia nell’incidente in Bosnia-Erzegovina mi colpisce profondamente. Alla sua famiglia e a tutte le persone che gli volevano bene esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza. Mi unisco al dolore di Pastena, dove era cresciuto, e di tutta Salerno».

Lo ha dichiarato il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. «Simone aveva scelto di servire l’Italia nell’Esercito, seguendo la sua passione per il volo. Il suo impegno merita rispetto e riconoscenza. In queste ore penso soprattutto ai suoi cari, che devono affrontare una perdita improvvisa e un dolore enorme.

Il mio cordoglio va anche alle famiglie di Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci, morti nella stessa tragedia, e ai loro colleghi dell’Esercito e della Croce Rossa Italiana. Ai feriti rivolgo un sincero augurio di pronta guarigione», ha concluso.