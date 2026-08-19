Volo per Santorini rinviato di quasi 18 ore

Una notte di attesa, disagi e interrogativi all’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, dove il volo diretto a Santorini, previsto per lunedì, 17 agosto, alle 17.30, è riuscito a decollare soltanto ieri mattina, 18 agosto, alle 11. Quasi 18 ore di ritardo per i passeggeri, costretti a trascorrere la notte in aeroporto prima di poter finalmente raggiungere la destinazione greca. Un episodio che ha inevitabilmente creato disagi tra i viaggiatori, soprattutto considerando il periodo di Ferragosto e l’elevato numero di persone che, in questi giorni, utilizzano gli aeroporti per raggiungere le mete turistiche. L’attesa si è protratta per tutta la notte, mentre i passeggeri cercavano di ottenere informazioni sulla possibile partenza e sulle cause che avevano determinato il blocco del volo. Va dato atto alla direzione dell’aeroporto di aver deciso di mantenere aperto il terminal per tutta la notte, così da garantire la continuità dei servizi e offrire assistenza ai passeggeri rimasti nello scalo. Una scelta che ha consentito di evitare la chiusura della struttura e di assicurare, per quanto possibile, un punto di riferimento ai viaggiatori in attesa. L’apertura straordinaria del terminal, tuttavia, non ha potuto cancellare i disagi provocati da una permanenza così lunga in aeroporto. Per molti passeggeri, infatti, il viaggio è iniziato con una notte trascorsa tra attese, informazioni frammentarie e l’incertezza sui tempi effettivi della partenza. Al momento restano da chiarire le cause che hanno determinato il ritardo. Non sono ancora noti, infatti, i dettagli dell’accaduto e le motivazioni per le quali un volo programmato alle 17.30 del 17 agosto abbia potuto lasciare lo scalo soltanto alle 11 del giorno successivo. Saranno gli approfondimenti del caso a stabilire se si sia trattato di un problema tecnico, operativo o legato ad altre circostanze. La vicenda, però, rischia di avere un peso che va oltre il singolo disservizio. L’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi è infatti uno scalo giovane, protagonista negli ultimi mesi di un percorso di crescita importante, con l’obiettivo di aumentare progressivamente il numero dei collegamenti e dei passeggeri e di consolidare il proprio ruolo nel sistema aeroportuale campano. Proprio per questo, episodi come quello del volo per Santorini rappresentano una pubblicità tutt’altro che positiva per uno scalo che sta cercando di conquistare la fiducia di viaggiatori, compagnie aeree e operatori turistici. La reputazione di un aeroporto passa infatti anche dalla capacità di gestire le situazioni di emergenza e di garantire ai passeggeri informazioni, assistenza e servizi adeguati quando qualcosa non va secondo programma. Il fatto che i passeggeri siano poi riusciti a partire e ad arrivare a destinazione non cancella quanto accaduto. Resta infatti da capire quali siano state le conseguenze del ritardo sulla vacanza dei viaggiatori, considerando che quasi 18 ore possono incidere su coincidenze, prenotazioni, trasferimenti, escursioni e, più in generale, sull’organizzazione di un viaggio programmato da tempo. Ed è proprio sulla tutela dei passeggeri che interviene il Codacons Campania, che si dice pronto ad assistere i viaggiatori coinvolti. «Il Codacons, che da sempre, fin dalla sua nascita, difende gli utenti di tutti i mezzi di trasporto, è disponibile a tutelare i passeggeri danneggiati per quanto avvenuto all’aeroporto di Salerno relativamente al volo per Santorini del 17 agosto 2026», afferma il presidente del Codacons Campania. L’associazione invita quindi i passeggeri che hanno subito disagi a rivolgersi ai propri legali per verificare la situazione e valutare le eventuali forme di tutela previste dalla normativa a favore dei viaggiatori in caso di ritardi e disservizi. I legali del Codacons Campania sono a disposizione dei passeggeri allo 089 252433 oppure attraverso l’indirizzo email codacons.campania@gmail.com, per fornire informazioni e valutare i singoli casi. La vicenda del volo per Santorini riporta dunque al centro il tema della gestione dei disservizi in uno scalo che, proprio in questa fase di espansione, è chiamato a dimostrare di essere in grado non soltanto di accogliere un numero crescente di passeggeri, ma anche di affrontare con efficienza le situazioni impreviste. L’apertura del terminal durante la notte rappresenta certamente un elemento positivo e dimostra la volontà di garantire assistenza ai viaggiatori, ma ora sarà necessario comprendere cosa sia accaduto e perché un collegamento internazionale sia rimasto fermo per così tante ore. Perché se da un lato l’obiettivo è fare del Costa d’Amalfi un aeroporto sempre più importante e competitivo, dall’altro episodi di questo tipo rischiano di alimentare dubbi e malcontento proprio tra quei passeggeri che lo scalo punta a fidelizzare. Una vicenda che, dunque, non si chiude con il decollo delle 11 di questa mattina: ora sarà necessario fare chiarezza sulle cause del ritardo e verificare se ai passeggeri spettino forme di assistenza o compensazione per i disagi subiti.