Sergio Maria Manzione

Il sindaco Vincenzo De Luca ha avuto, innegabilmente, il merito di contribuire a rendere Salerno conosciuta a livello nazionale, anche attraverso intuizioni come Luci d’Artista, un appuntamento che ha richiamato visitatori e acceso l’interesse per la città. Ma per continuare a produrre risultati, le intuizioni hanno bisogno di cura, aggiornamento e visione: la ripetizione di un modello rischia col tempo di perdere attrattività. La proposta che Italia Domani – Marco Rizzo intende sottoporre alla città è trasformare Luci d’Artista in un vero Festival Internazionale delle Luci d’Artista, un appuntamento competitivo anche a livello internazionale. Immaginiamo un format ispirato, per alcuni aspetti, al Festival di Sanremo: aziende e produttori specializzati provenienti da diversi Paesi presenterebbero le loro migliori creazioni artistiche e tecnologiche, con installazioni distribuite in aree individuate della città. Ogni partecipante potrebbe valorizzare uno spazio urbano attraverso un progetto originale. Le opere sarebbero valutate da una giuria di esperti e dal pubblico, con un sistema di votazione da definire e una particolare partecipazione per chi soggiorni almeno due notti in città. Un festival capace di attrarre visitatori per almeno due pernottamenti genererebbe ricadute per alberghi, B&B, ristoranti, bar, commercio, trasporti e per tutte le attività legate al tu rismo. Non sarebbe più soltanto un evento da visitare per qualche ora, ma una ragione concreta per scegliere Salerno, soggiornarvi, conoscerla e diventare, attraverso il voto, parte attiva della manifestazione. Una competizione internazionale potrebbe attirare aziende di prestigio, sponsor, media e nuovi flussi turistici, rafforzando l’immagine cittadina. E i benefici non dovrebbero fermarsi all’evento: una città che vuole accogliere visitatori e competere con altre realtà deve garantire strade decorose, manutenzione, pulizia, cura del lungomare, sicurezza, servizi e attenzione ai quartieri. Il rilancio di una grande manifestazione deve essere anche un’occasione per migliorare la qualità della vita di chi Salerno la vive ogni giorno. La nostra non è una proposta già confezionata, né la pretesa di avere una soluzione definitiva. È un’idea da approfondire, discutere, verificarne costi e fattibilità e migliorare con il contributo di operatori, imprese, associazioni, cittadini e forze politiche che abbiano a cuore il futuro della città. È questo il senso della proposta di Italia Domani – Marco Rizzo: non criticare per il gusto di criticare, ma avanzare idee, aprire un confronto e lavorare per una città capace di offrire nuove opportunità ai cittadini, alle imprese e ai giovani. Il futuro di Salerno non appartiene a una parte politica. Appartiene alla città. Non più destra, non più sinistra. Il popolo contro l’élite finanziaria

*Segretario cittadino di Italia Domani – Marco Rizzo