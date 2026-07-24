Rottamazione, Casaburi (FI) presenta interrogazione

Il consigliere comunale di Forza Italia, Gabriele Casaburi, ha presentato un’interrogazione al sindaco Vincenzo De Luca per chiedere chiarimenti sulla decisione dell’Amministrazione comunale di non dare seguito alla definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali prevista dalla Legge di Bilancio 2026. Nell’atto ispettivo, Casaburi ricorda che la normativa nazionale ha introdotto la possibilità per gli enti territoriali di adottare misure di definizione agevolata delle proprie entrate, consentendo ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione attraverso il pagamento del tributo dovuto con l’esclusione o la riduzione di sanzioni e interessi. Una facoltà, sottolinea il consigliere, già esercitata da numerosi enti locali e dalla stessa Regione Campania, con l’obiettivo di favorire il recupero dei crediti e sostenere famiglie e imprese. Casaburi evidenzia inoltre che anche il Comune di Salerno aveva pubblicato sul proprio sito istituzionale una comunicazione relativa all’avvio del percorso amministrativo per l’introduzione della definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali. Successivamente, però, sarebbero emerse dichiarazioni pubbliche dalle quali si evincerebbe la volontà dell’Amministrazione di non procedere con l’attuazione della misura. Secondo il consigliere, questa scelta rischierebbe di privare cittadini, famiglie e imprese di uno strumento utile per regolarizzare la propria posizione fiscale, oltre a rappresentare un’occasione mancata per il recupero di crediti comunali altrimenti difficilmente riscuotibili. Attraverso l’interrogazione, Casaburi chiede all’Amministrazione di chiarire le motivazioni giuridiche, amministrative e finanziarie che hanno portato a rinunciare alla definizione agevolata dei tributi comunali, di sapere se siano stati acquisiti pareri tecnici o contabili contrari all’attuazione della misura e se sia stata effettuata una valutazione dell’impatto economico derivante dalla mancata adesione. Il consigliere domanda inoltre quale sia l’ammontare dei crediti potenzialmente interessati dalla definizione agevolata e se il Comune intenda valutare l’adozione di analoghe misure in futuro, qualora il quadro normativo lo consenta. Nell’interrogazione, Casaburi conclude riservandosi “ogni azione spettante a tutela degli interessi dei cittadini”.