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Caso Ranucci: Mieli, mio contributo al sondaggio Lavitola? Zero

  • Agosto 16, 2026
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Caso Ranucci: Mieli, mio contributo al sondaggio Lavitola? Zero

“Appena ricevo questo documento, credo senza neanche averlo letto, rispondo subito ‘e’ perfetto, meraviglioso, va benissimo cosi”. Se mi fossi messo a questionare, Lavitola si sarebbe rifatto sotto con la storia della riunione”. Lo riferisce Paolo Mieli, in un’intervista al “Corriere della Sera”, sulla vicenda del sondaggio per Sigfrido Ranucci, conduttore di “Report”, premier. Alla domanda su quale sia stato il suo contributo, il giornalista replica: “Zero. Non una sillaba, non una virgola”.

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