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Cosmi: qualcuno ha azionato il caricatore ma io sono uno tosto

  • Agosto 16, 2026
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Cosmi: qualcuno ha azionato il caricatore ma io sono uno tosto

Cosmi con il freno tirato a mano ma non risparmia stoccate. Qualcuno ha azionato il caricatore contro di me ma io sono io tosto, il messaggio consegnato a qualcuno della società. Ha difeso la squadra per la prova contro la Scafatese e ha dichiarato che la società gli ha promesso i riforzi. Sibillino anche su Ferrari: Non ci sono ancora le firme lasciando trasparire il propprio dissenso per la cessione dell’attaccante. Cosmi ha avuto un incidente durante la gara quando è stato travolto da un avversario. Ho riportato uno stiramento, nulla di grave

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