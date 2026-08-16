Cosmi: qualcuno ha azionato il caricatore ma io sono uno tosto

Cosmi con il freno tirato a mano ma non risparmia stoccate. Qualcuno ha azionato il caricatore contro di me ma io sono io tosto, il messaggio consegnato a qualcuno della società. Ha difeso la squadra per la prova contro la Scafatese e ha dichiarato che la società gli ha promesso i riforzi. Sibillino anche su Ferrari: Non ci sono ancora le firme lasciando trasparire il propprio dissenso per la cessione dell’attaccante. Cosmi ha avuto un incidente durante la gara quando è stato travolto da un avversario. Ho riportato uno stiramento, nulla di grave