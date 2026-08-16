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Nocera Superiore, perde il controllo della moto: muore a 35 anni
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Nocera Superiore, perde il controllo della moto: muore a 35 anni

  • Agosto 16, 2026
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Nocera Superiore, perde il controllo della moto: muore a 35 anni

Tragedia sulle strade di Nocera Superiore, dove un uomo di 35 anni, Mario Prete, ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio nella frazione Pecorari. Secondo le prime informazioni, il 35enne stava viaggiando in sella alla propria moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo nei pressi della rotonda di via Monte del Vesuvio.

La successiva caduta sull’asfalto si è rivelata fatale. Dopo l’allarme, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118. Le condizioni del motociclista sono apparse immediatamente estremamente gravi. Nella caduta, infatti, il 35enne avrebbe riportato un violentissimo trauma alla testa. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Resta ora da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire cosa abbia determinato la perdita di controllo della motocicletta. La notizia della morte di Mario Prete si è rapidamente diffusa tra Nocera Superiore e Nocera Inferiore, suscitando profondo cordoglio tra quanti lo conoscevano. Il 35enne lavorava nel settore della logistica dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Lascia una bambina piccola.

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