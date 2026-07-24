Eboli, “Cosmo Innovatore”, il movimento civico dell’avvocato Edoardo Rocco

L’avvocato cassazionista Edoardo Rocco, battistrada delle nuove candidature a sindaco, ha scelto già alla fine dello scorso anno di dar vita al movimento “Cosmo Innovatore”, avviando un lungo percorso di ascolto e confronto con la città. Un progetto civico nato con l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e contributi da cittadini, professionisti, associazioni e realtà produttive, trasformandoli in un programma amministrativo già stampato e distribuito in un apposito volumetto. Un percorso costruito anche attraverso le numerose trasmissioni e gli approfondimenti realizzati da Radio Città 105, che hanno accompagnato i cittadini alla scoperta delle idee del candidato, affrontando di volta in volta i principali temi che interessano Eboli. Tra le priorità indicate da Rocco figura il Piano Urbanistico Comunale (PUC), considerato lo strumento fondamentale per disegnare la città dei prossimi decenni, coniugando sviluppo, tutela del territorio e sostenibilità. Ampio spazio, infatti, è riservato anche all’ambiente, al verde pubblico, alla manutenzione urbana e alla valorizzazione del patrimonio naturale. Tra le proposte più innovative compare anche l’idea di un Assessorato al Futuro e alle Politiche Giovanili, affiancato da un originale Indice della Felicità, un parametro con cui misurare la qualità della vita dei cittadini non soltanto attraverso i numeri dell’economia, ma anche valutando sicurezza, servizi, cultura, sport, ambiente, inclusione sociale e opportunità offerte alle nuove generazioni. Nel suo viaggio tra i quartieri cittadini, Edoardo Rocco ha dedicato particolare attenzione anche al centro storico, che ritiene debba tornare a essere il cuore pulsante della vita cittadina attraverso una maggiore presenza di servizi, iniziative culturali, attività commerciali e collegamenti più efficienti con il resto della città. Lo stesso metodo di ascolto è stato portato nelle periferie, dal rione Pescara al Paterno fino alle palazzine popolari di Piazza Borgo, spesso al centro del dibattito cittadino. Qui il candidato ha incontrato i residenti condividendo la necessità di evitare nuove forme di ghettizzazione e sostenendo la possibilità di recuperare e riqualificare gli edifici esistenti, liberando nel contempo nuovi alloggi ACER da destinare alle famiglie inserite nelle graduatorie. Per Rocco il rilancio di Eboli passa anche attraverso una maggiore attenzione ai temi sociali, al contrasto dell’abbandono scolastico e alla creazione di nuove opportunità per i giovani, affinché possano costruire il proprio futuro senza essere costretti a lasciare il territorio; ed infine una particolare attenzione al tema della sicurezza urbana. Questa mattina, intanto, il candidato sindaco farà tappa sulla litoranea di Campolongo. Radio Città 105 trasmetterà una diretta dedicata a uno dei temi più delicati per il futuro della città: la fascia costiera. Al centro del confronto ci saranno le problematiche della pineta, interessata da fenomeni di degrado ambientale come dall’azione di parassiti che stanno compromettendo numerosi pini, ma anche le questioni legate alla sicurezza, allo spaccio, al decoro urbano e alle difficoltà affrontate dagli imprenditori balneari, autentici “capitani coraggiosi” che continuano a investire in un territorio dalle enormi potenzialità turistiche. Sarà un nuovo momento di confronto con i cittadini, nel solco di un percorso iniziato molti mesi fa e che oggi entra nella fase più intensa. Perché, mentre la campagna elettorale deve ancora entrare ufficialmente nel vivo, il viaggio di Edoardo Rocco è già cominciato.