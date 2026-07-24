Salernitana, Celli sfuma, va a Bari

SALERNO- La necessità, espressa anche nell’ul- tima conferenza stampa dal direttore sportivo della Salernitana Daniele Fag- giano, di dover prima ce- dere per poi proseguire con la campagna rafforza- mento costa un obiettivo al club granata. Ieri sera infatti il Bari ha ufficializ- zato l’arrivo di Alessandro Celli, difensore classe 1994 reduce dall’esperienza al Catania che era ad un passo dalla Salernitana ma che ha rotto gli indugi ed ha firmato un contratto fino al 2028 con la società pugliese. Un brutto colpo per Faggiano che ora dovrà provare ad accele- rare per gli altri obiettivi individuati per la difesa, ovvero Manzi, Caporale e Capuano.
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