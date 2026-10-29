Roma, quando si accende il riscaldamento nel 2026: l’ordinanza, orario

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È stata pubblicata l’ordinanza del sindaco di Roma (n. 145 del 29 ottobre 2026) con cui viene disciplinato il funzionamento degli impianti termici per la stagione invernale 2026-2027. Ma quando si può accendere il riscaldamento nella Capitale? E qual è l’orario?

Nell’ordinanza viene disposto il periodo di accensione del riscaldamento dal 15 novembre 2026 all’8 aprile 2027 con una durata massima di accensione di 11 ore giornaliere e la riduzione di 1°C della temperatura dell’aria, ossia 17°C +2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19°C +2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

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