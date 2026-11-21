Luigi Snichelotto

Volevo fermarmi alle riflessioni sulla politica condivise nelle scorse settimane. Pensavo di avere almeno tratteggiato alcuni comportamenti che hanno modificato il rapporto tra rappresentanti, cittadini e consenso. Rileggendole, mi sono accorto che mancava un passaggio decisivo: la condivisione. Una parola semplice, quasi domestica, che nella vita pubblica sembra diventata impegnativa, talvolta persino sospetta. Eppure, senza una quota di responsabilità comune, quale progetto di società potrebbe davvero durare? Qual è, in definitiva, il bene superiore, supremo, di una nazione? È questa, a mio parere, la domanda dalla quale ripartire. Penso alla possibilità, per le persone, di vivere con dignità e libertà, di sentirsi protette nei propri diritti, di costruire un futuro e di lasciarne uno possibile ai figli. Penso anche a chi ha meno voce, meno risorse e maggiori difficoltà. Il bene comune prende forma nelle condizioni concrete dell’esistenza e nella fiducia che una comunità può riporre nel proprio domani. È rispetto a questo bene che un rappresentante dovrebbe saper rinunciare al personalismo, al carrierismo e alla sopravvivenza politica a qualsiasi costo. La rinuncia diventa credibile quando comporta un prezzo: perdere visibilità, riconoscere un errore, sostenere una proposta utile avanzata da altri, accettare che un incarico sia affidato a una persona più capace. Altrimenti l’interesse nazionale resta una formula disponibile per qualunque discorso, mentre la priorità effettiva continua a essere la propria permanenza sulla scena. Nella mia idea di rappresentanza, chi si candida dovrebbe possedere preparazione, sensibilità umana e disponibilità a occuparsi di bisogni che non coincidono necessariamente con i propri. Dovrebbe conoscere il territorio e saper ascoltare persone che conducono esistenze diverse dalla sua. Non basta desiderare un incarico per esserne all’altezza. L’elettore dovrebbe poter capire per quali ragioni affidargli una parte del proprio futuro, e su quali elementi verificare, nel tempo, la fondatezza di quella fiducia. Mi sembra invece che una parte troppo ampia del discorso pubblico venga impiegata a descrivere i difetti dell’avversario. Si investono energie per dimostrare che l’altro sarebbe inadatto, pericoloso o incoerente; ne restano poche per spiegare che cosa si vorrebbe realizzare e come. Quale preparazione rende preferibile un candidato? Quali esperienze ne sostengono le proposte? Saper occupare una scena, trovare la battuta e suscitare simpatia può aiutare a comunicare. Resta da capire quale pensiero venga comunicato e quale responsabilità si sia disposti ad assumere. La politica dello spot offre risposte brevi anche quando il problema richiederebbe studio. Il cittadino viene raggiunto come pubblico da conquistare, prima ancora che come persona da rappresentare. A forza di inseguire l’effetto immediato, si rischia di selezionare chi sa prevalere nella discussione anziché chi sa condurla verso una decisione utile. Un applauso misura il gradimento di quel momento; per valutare una scelta pubblica occorre aspettare, verificarne gli effetti, ascoltare anche chi ne sopporta il costo. Non attribuisco questa trasformazione a un solo schieramento. Mi interessa il metodo, perché può impoverire qualsiasi orientamento politico. Anche le ideologie, quando diventano formule da ripetere, cessano di aiutare la comprensione. Ma la loro progressiva sostituzione con il carattere del leader lascia una domanda irrisolta: intorno a quale idea di società ci si raccoglie? Se tutto dipende dalla persona che guida, ogni dissenso interno finisce per sembrare un’offesa e ogni competenza autonoma una possibile insidia. Sarebbe tuttavia ingiusto immaginare un passato abitato soltanto da persone disinteressate. La storia politica italiana conosce clientele, esclusioni, abusi e occasioni perdute. Anche nei periodi che ricordiamo con maggiore favore, il benessere fu distribuito in modo diseguale e molti cittadini pagarono prezzi elevati. Richiamare alcune esperienze del passato serve a comprendere quali comportamenti abbiano reso possibili risultati durevoli, conservando la libertà di riconoscerne i limiti. La nostalgia, da sola, non offre un programma per il presente. Penso anzitutto all’Assemblea Costituente. Cattolici, comunisti, socialisti, liberali e altre culture politiche si trovarono a discutere il futuro di un Paese uscito dalla dittatura e dalla guerra. Le loro divergenze riguardavano questioni fondamentali: la proprietà, il lavoro, i rapporti con la Chiesa, il ruolo dello Stato. Non erano differenze decorative. Eppure quelle persone accettarono la fatica di elaborare regole nelle quali potessero riconoscersi anche cittadini che non appartenevano alla propria parte. La Costituzione fu approvata il 22 dicembre 1947 con 453 voti favorevoli e 62 contrari. Quel risultato non cancellò il conflitto politico; gli diede un quadro comune. La sua forza, a mio parere, sta anche nella disponibilità di ciascuno a riconoscere che il Paese avrebbe dovuto contenere più visioni del mondo. Nessuna forza poteva pretendere di esaurire da sola l’identità degli italiani. Il confronto produsse così un patrimonio destinato a sopravvivere alle maggioranze e alle biografie dei suoi autori. È una lezione che meriterebbe attenzione quando ogni concessione all’interlocutore viene presentata come cedimento. Il compromesso può essere una rinuncia opportunistica, ma può anche rappresentare il punto più alto di una responsabilità: accettare una soluzione migliorabile, purché giusta e praticabile, invece di impedire qualsiasi avanzamento. La differenza si misura nell’interesse servito e nella trasparenza del percorso. Chi cerca un accordo per il Paese deve poterne spiegare pubblicamente contenuti, ragioni e limiti. La ricostruzione e lo sviluppo successivo mostrano, su un altro piano, quanto sia riduttivo attribuire i risultati a un protagonista isolato. Il lavoro dei governi si intrecciò con quello delle amministrazioni, delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie. Gli aiuti americani, gli investimenti, l’apertura degli scambi e il progresso tecnico contribuirono alla ripresa. L’integrazione europea offrì ulteriori opportunità a un’economia che cresceva e si trasformava. La cooperazione fu una componente di quel processo, insieme a condizioni economiche e internazionali favorevoli. Il cosiddetto miracolo economico ebbe dunque molte cause. Ebbe anche costi umani: migrazioni, separazioni familiari, lavoro faticoso, squilibri tra territori e quartieri cresciuti senza servizi adeguati. Sarebbe poco rispettoso dimenticarlo. Tuttavia, per molte famiglie, il futuro cominciò ad apparire aperto: una casa, l’istruzione dei figli, la possibilità di migliorare la propria condizione. Quella fiducia aveva bisogno di scelte pubbliche, ma trovava sostanza nell’impegno quotidiano di milioni di persone. Anche l’allargamento dei diritti sociali offre esempi concreti. La scuola media unica del 1962 e l’istituzione del Servizio sanitario nazionale nel 1978 appartengono a fasi e percorsi politici diversi. Entrambe indicano, però, la possibilità di trasformare bisogni diffusi in responsabilità pubbliche. L’istruzione e la salute entrano così nella definizione stessa del benessere: conta ciò che una persona può diventare e la protezione sulla quale può fare affidamento, oltre a ciò che riesce ad acquistare. Se allarghiamo lo sguardo all’Europa, il valore della condivisione acquista una dimensione ancora più impegnativa. Dopo due guerre mondiali, alcuni dirigenti politici scelsero di legare tra loro interessi che avevano alimentato rivalità e distruzioni. Il 9 maggio 1950 Robert Schuman, sulla base del lavoro svolto con Jean Monnet, propose di sottoporre la produzione franco-tedesca di carbone e acciaio a un’autorità comune. La cooperazione prendeva forma proprio intorno a risorse decisive per l’industria e per gli armamenti. Nel 1951 sei Paesi, tra i quali l’Italia, firmarono il trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio. Nel 1957 i Trattati di Roma diedero vita alla Comunità economica europea e all’Euratom. Quel percorso richiese negoziati, regole e rinunce reciproche. Condividere significava accettare che una parte delle decisioni venisse costruita insieme agli altri, rendendo più stretta la relazione tra il proprio sviluppo e quello dei vicini. La fiducia cominciava ad avere istituzioni nelle quali esercitarsi. Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer e Schuman sono nomi che associamo a quella stagione, insieme a figure con ruoli e sensibilità differenti. La lezione che ne traggo riguarda anche la qualità della guida politica: il valore di un leader si misura in ciò che sa costruire oltre la durata del proprio incarico. Un progetto serve alla collettività quando può proseguire con altri protagonisti, restando aperto al giudizio di persone libere di correggerlo. L’istituzione diventa allora un’eredità comune, anziché il prolungamento di una biografia. Questo richiamo non comporta un’approvazione automatica di ogni scelta compiuta in nome dell’Europa. Un progetto comune deve poter essere criticato proprio da chi desidera che funzioni. Quando le decisioni risultano lontane, le responsabilità poco leggibili o i sacrifici distribuiti male, la fiducia si consuma. La condivisione richiede che i cittadini comprendano chi decide, con quale mandato e a beneficio di chi. Anche il dissenso può contribuire alla costruzione europea, se trova ascolto e strumenti per incidere. Non mi convince, perciò, né l’idea che il passato fosse tutto migliore, né quella secondo cui ogni difficoltà degli ultimi trent’anni deriverebbe da una sola scelta. Le trasformazioni produttive, tecnologiche e sociali hanno avuto effetti diversi sulle persone e sui territori. Sarebbe comodo cercare un unico responsabile; sarebbe più utile capire quali decisioni abbiano funzionato, quali abbiano deluso le attese e quali correzioni siano possibili. La buona fede di un’intenzione non basta a garantire la qualità del risultato. Comprendo il disorientamento di chi aveva immaginato un progresso continuo e oggi fatica a riconoscere una prospettiva rassicurante. Per chi vive un’incertezza economica o lavorativa, l’ennesima disputa tra personalità pubbliche può apparire estranea alla propria giornata. Il problema comincia quando quella distanza diventa rassegnazione: la convinzione che partecipare sia inutile e che il proprio giudizio non conti. Una politica seria dovrebbe misurarsi con questa sfiducia, senza liquidarla come ignoranza o trasformarla in una riserva di rabbia elettorale. Recuperare il lavoro di squadra significa allora cambiare alcuni comportamenti verificabili. Un responsabile politico dovrebbe scegliere collaboratori capaci di portare conoscenze che gli mancano e permettere loro di discutere le sue ipotesi. Dovrebbe saper riconoscere un’obiezione fondata, anche quando arriva da una persona meno visibile. Se il gruppo serve soltanto a confermare ciò che il capo ha già deciso, l’organizzazione conserva la forma della collegialità ma rinuncia alla sua utilità. La carriera politica può essere una conseguenza del servizio reso; quando diventa il criterio che orienta ogni scelta, quel rapporto si rovescia. Il gruppo viene valutato in base alla fedeltà, il confronto in base al rischio e il cittadino in base al consenso che può offrire. È qui che l’egoismo personale assume un costo pubblico: opportunità rinviate, competenze escluse, decisioni prese per non perdere una posizione. La condivisione non rende superflua la decisione finale. Dopo il confronto, qualcuno deve scegliere e risponderne. Anche il rinvio continuo può essere una forma di irresponsabilità, soprattutto quando il suo costo ricade sui più deboli. Un gruppo funziona se chiarisce chi propone, chi valuta e chi assume la decisione, lasciando traccia delle ragioni e dei risultati attesi. Distribuire il lavoro dovrebbe rendere più precisa l’attribuzione delle responsabilità, compresa quella di correggere un errore. Tra maggioranza e opposizione, questo metodo potrebbe trovare applicazione su obiettivi che superano la durata di una legislatura. Una scuola, una rete di servizi sanitari, la cura del territorio richiedono continuità e tempi lunghi. È legittimo discutere strumenti, priorità e risorse. Sarebbe ragionevole cercare alcuni impegni durevoli, così che il cambio di governo non imponga ogni volta di ricominciare. L’opposizione conserverebbe il compito di controllare; chi governa dovrebbe accettare quel controllo come parte della propria responsabilità. Sarebbe ingenuo confondere questo orientamento con qualunque accordo tra gruppi di potere. Anche una spartizione di incarichi può essere concordata con grande efficienza. Per valutarla occorre guardare a chi ne ricava il beneficio e a quanto il procedimento sia aperto alla verifica pubblica. Un’intesa utile deve poter essere illustrata anche a chi resta fuori dal tavolo. Se protegge soltanto i partecipanti e sottrae decisioni al controllo dei cittadini, la parola condivisione diventa una copertura rassicurante. Esiste poi una responsabilità di noi elettori. Quando premiamo soltanto la battuta aggressiva o l’esibizione di certezza, contribuiamo a selezionare quel linguaggio. Possiamo chiedere spiegazioni sui programmi, ricordare gli impegni presi e valutare con la stessa attenzione le proposte della nostra parte. Il diritto di cambiare opinione è prezioso anche per chi vota. Difendere sempre il proprio schieramento può essere emotivamente rassicurante; giudicarlo con autonomia richiede più fatica e rende il consenso più esigente. Anche chi informa partecipa a questa responsabilità. Il giornalismo può aprire il confronto, mettere in relazione competenze e distinguere i fatti dalle interpretazioni. Può aiutare il lettore a capire perché persone ragionevoli arrivino a conclusioni differenti. Il lavoro comune tra sensibilità diverse migliora l’analisi quando ciascuno conserva indipendenza di giudizio e disponibilità alla verifica. Il lettore rimane libero di orientarsi, avendo ricevuto elementi sui quali costruire una riflessione propria. Il dubbio, dunque, resta aperto: siamo ancora capaci di chiedere a chi ci rappresenta di anteporre il bene della nazione al proprio destino politico? La storia italiana ed europea offre esempi imperfetti, ma sufficienti a ricordare che questo impegno è possibile. Una scuola che funziona, una cura accessibile, un lavoro che permette di progettare il domani rendono riconoscibile il senso di un mandato. Vorrei vedere misurata la politica su questa utilità. E vorrei che chi ottiene un risultato grazie al contributo di altri sapesse riconoscerlo: appartiene ai cittadini, ai quali si è scelto di rendere un servizio.