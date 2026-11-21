Un gestore denunciato per la somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni e diverse irregolarità amministrative. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati nella serata di venerdì 20 novembre negli esercizi pubblici delle zone della movida salernitana.

Le verifiche sono state condotte dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Salerno, insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e personale dell’ASL.

Durante le ispezioni, il responsabile di un’attività è stato segnalato all’autorità giudiziaria perché, secondo quanto accertato dagli operatori, avrebbe servito alcolici a ragazzi di età inferiore ai sedici anni.

I controlli hanno fatto emergere anche il mancato rinnovo dell’autorizzazione per l’utilizzo di impianti GPL e carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla preparazione degli alimenti. È stato inoltre rilevato il possesso di una carta d’identità elettronica priva del microchip previsto. La comunicazione non specifica a chi appartenesse il documento né quali ulteriori accertamenti siano stati avviati su questo punto.

Contestate anche altre violazioni amministrative, per le quali sono state applicate le sanzioni previste. Non sono stati comunicati il numero complessivo degli esercizi ispezionati e l’importo delle multe. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla tutela dei minori, alla sicurezza dei locali e al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie.