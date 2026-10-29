Elicottero italiano caduto in Bosnia, l'identikit del CH-47 - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Intersections 2026, conclusa la terza edizione con oltre 20mila partecipanti Manovra, Aceti (Salutequità): “3,4 miliardi non bastano a coprire tutte le necessità del Ssn” Finale di calcio tra giocatori amputati, maxi-rissa a colpi di stampelle Elicottero italiano caduto in Bosnia, l’identikit del CH-47 Roma, quando si accende il riscaldamento nel 2026: l’ordinanza, orario Antonelli salta il media day in Messico: è debilitato da un virus Casa, Soloaffitti: bene cedolare al 5% su canone concordato ma aggiornare la mappa dei comuni Atp Vienna, Alcaraz batte Basilashvili e avanza ai quarti di finale Aic e Aiac con Galliani per sfidare Malagò alla guida della Figc Serie A, Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Bosnia, precipita elicottero militare italiano. I media locali: “Tre morti e 12 feriti” Ucraina, Tajani: “Siamo quasi pronti su pacchetto aiuti” Intersections 2026, conclusa la terza edizione con oltre 20mila partecipanti Manovra, Aceti (Salutequità): “3,4 miliardi non bastano a coprire tutte le necessità del Ssn” Finale di calcio tra giocatori amputati, maxi-rissa a colpi di stampelle Elicottero italiano caduto in Bosnia, l’identikit del CH-47 Roma, quando si accende il riscaldamento nel 2026: l’ordinanza, orario Antonelli salta il media day in Messico: è debilitato da un virus Casa, Soloaffitti: bene cedolare al 5% su canone concordato ma aggiornare la mappa dei comuni Atp Vienna, Alcaraz batte Basilashvili e avanza ai quarti di finale Aic e Aiac con Galliani per sfidare Malagò alla guida della Figc Serie A, Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Bosnia, precipita elicottero militare italiano. I media locali: “Tre morti e 12 feriti” Ucraina, Tajani: “Siamo quasi pronti su pacchetto aiuti”
Ultim'ora Nazionale

Elicottero italiano caduto in Bosnia, l’identikit del CH-47

  • Ottobre 29, 2026
  • 0
  • 47
  • 2 Min Read
Elicottero italiano caduto in Bosnia, l’identikit del CH-47

(Adnkronos) – Un elicottero militare italiano precipita in Bosnia. Il velivolo, impiegato nella missione Eufor, è un CH-47. Si tratta di un apparecchio prodotto dalla Boeing e in servizio con l’Esercito italiano da oltre cinquant’anni. L’elicottero, come spiega l’Esercito nella scheda pubblicata online, è estremamente versatile e viene utilizzato in issioni sia di carattere prettamente operativo, sia interventi di carattere umanitario sul territorio nazionale e all’estero. 

L’Esercito si sofferma in particolare sul modello CH-47 “F”, evoluzione del CH-47, caratterizzato da una spinta digitalizzazione dei comandi e della plancia di controllo: tali caratteristiche lo rendono è in grado di operare in condizioni ambientali dove i fenomeni noti come brown-out (operazioni su terreno polveroso) e di white-out (operazioni su terreno innevato) possono essere causa di disorientamento spaziale degli equipaggi. 

Il CH-47 F può interfacciarsi con i più moderni sistemi di Comando e Controllo attualmente in dotazione alle Forze Armate. La componente CH-47 è fondamentale per le sue doti multiruolo, tanto che questo elicottero è da sempre uno dei pilastri dell’Aviazione dell’Esercito. “Questa macchina di ultima generazione, pur conservando le caratteristiche di capacità di carico e versatilità della versione precedente, permette di sfruttare tutti i vantaggi offerti dalle moderne tecnologie che messe assieme con l’esperienza acquisita negli anni, permette di esprimere oggi una capacità pienamente in linea con i più elevati standard operativi richiesti dai moderni scenari di impiego”, si legge nella scheda. “La realizzazione degli elicotteri CH 47F avviene nell’ambito del Joint Industrial Agreement con Boeing, che vede Leonardo in qualità di prime contractor del programma italiano per l’ICH 47F, con responsabilità per l’integrazione dei sistemi e l’assemblaggio finale. Boeing Rotorcraft Systems costruisce le fusoliere nel proprio stabilimento di Ridley park, USA”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025