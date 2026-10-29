Antonelli salta il media day in Messico: è debilitato da un virus

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Kimi Antonelli salta il media day del Gran Premio del Messico di Formula 1 a causa di una leggera indisposizione. Il pilota della Mercedes è alle prese con un’infezione virale e, per precauzione, non prenderà parte agli impegni con i media previsti stasera dalle 20.30. Una decisione condivisa con la Fia per permettergli di riposare e recuperare le energie in vista del fine settimana. A comunicarlo è stata la stessa Mercedes attraverso un post sui social. “Kimi è ancora un po’ giù mentre si sta riprendendo da un’infezione virale”, ha spiegato la scuderia guidata da Toto Wolff, aggiungendo che la Federazione ha esentato il pilota dagli obblighi mediatici proprio per favorirne il recupero. L’obiettivo è consentirgli di tornare regolarmente in attività già nella giornata di domani, quando si correranno le prime due prove libere.

Il Gran Premio del Messico potrebbe infatti trasformarsi in una tappa storica per Antonelli. Il giovane pilota italiano ha la possibilità di conquistare il titolo mondiale già questo fine settimana: gli basterà chiudere la gara in nona posizione. L’emiliano è al comando della classifica iridata con 365 punti, +123 sul compagno di squadra George Russell e + 124 sul pilota della Ferrari Lewis Hamilton e quindi potrebbe laurearsi campione anche senza conquistare punti, in caso che né Russell né Hamilton vincano la corsa. L’attenzione è ora rivolta alle prossime ore, con la speranza che il recupero proceda senza intoppi e che Antonelli possa tornare regolarmente in pista. In un weekend che potrebbe consegnargli il titolo mondiale, la priorità è rimettersi in forma e farsi trovare pronto quando conterà davvero.

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