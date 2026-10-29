Antonelli salta il media day in Messico: è debilitato da un virus - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Intersections 2026, conclusa la terza edizione con oltre 20mila partecipanti Manovra, Aceti (Salutequità): “3,4 miliardi non bastano a coprire tutte le necessità del Ssn” Finale di calcio tra giocatori amputati, maxi-rissa a colpi di stampelle Elicottero italiano caduto in Bosnia, l’identikit del CH-47 Roma, quando si accende il riscaldamento nel 2026: l’ordinanza, orario Antonelli salta il media day in Messico: è debilitato da un virus Casa, Soloaffitti: bene cedolare al 5% su canone concordato ma aggiornare la mappa dei comuni Atp Vienna, Alcaraz batte Basilashvili e avanza ai quarti di finale Aic e Aiac con Galliani per sfidare Malagò alla guida della Figc Serie A, Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Bosnia, precipita elicottero militare italiano. I media locali: “Tre morti e 12 feriti” Ucraina, Tajani: “Siamo quasi pronti su pacchetto aiuti” Intersections 2026, conclusa la terza edizione con oltre 20mila partecipanti Manovra, Aceti (Salutequità): “3,4 miliardi non bastano a coprire tutte le necessità del Ssn” Finale di calcio tra giocatori amputati, maxi-rissa a colpi di stampelle Elicottero italiano caduto in Bosnia, l’identikit del CH-47 Roma, quando si accende il riscaldamento nel 2026: l’ordinanza, orario Antonelli salta il media day in Messico: è debilitato da un virus Casa, Soloaffitti: bene cedolare al 5% su canone concordato ma aggiornare la mappa dei comuni Atp Vienna, Alcaraz batte Basilashvili e avanza ai quarti di finale Aic e Aiac con Galliani per sfidare Malagò alla guida della Figc Serie A, Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Bosnia, precipita elicottero militare italiano. I media locali: “Tre morti e 12 feriti” Ucraina, Tajani: “Siamo quasi pronti su pacchetto aiuti”
Ultim'ora Nazionale

Antonelli salta il media day in Messico: è debilitato da un virus

  • Ottobre 29, 2026
  • 0
  • 78
  • 2 Min Read

(Adnkronos) –
Kimi Antonelli salta il media day del Gran Premio del Messico di Formula 1 a causa di una leggera indisposizione. Il pilota della Mercedes è alle prese con un’infezione virale e, per precauzione, non prenderà parte agli impegni con i media previsti stasera dalle 20.30. Una decisione condivisa con la Fia per permettergli di riposare e recuperare le energie in vista del fine settimana. A comunicarlo è stata la stessa Mercedes attraverso un post sui social. “Kimi è ancora un po’ giù mentre si sta riprendendo da un’infezione virale”, ha spiegato la scuderia guidata da Toto Wolff, aggiungendo che la Federazione ha esentato il pilota dagli obblighi mediatici proprio per favorirne il recupero. L’obiettivo è consentirgli di tornare regolarmente in attività già nella giornata di domani, quando si correranno le prime due prove libere.  

 

Il Gran Premio del Messico potrebbe infatti trasformarsi in una tappa storica per Antonelli. Il giovane pilota italiano ha la possibilità di conquistare il titolo mondiale già questo fine settimana: gli basterà chiudere la gara in nona posizione. L’emiliano è al comando della classifica iridata con 365 punti, +123 sul compagno di squadra George Russell e + 124 sul pilota della Ferrari Lewis Hamilton e quindi potrebbe laurearsi campione anche senza conquistare punti, in caso che né Russell né Hamilton vincano la corsa. L’attenzione è ora rivolta alle prossime ore, con la speranza che il recupero proceda senza intoppi e che Antonelli possa tornare regolarmente in pista. In un weekend che potrebbe consegnargli il titolo mondiale, la priorità è rimettersi in forma e farsi trovare pronto quando conterà davvero. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025