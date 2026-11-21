La memoria di Enzo Fasano torna al centro della vita culturale e civile di Salerno con la presentazione del libro «Enzo Fasano – Una vita tra la gente», scritto da Anna Senatore e pubblicato dalla casa editrice Controcorrente.

L’appuntamento è fissato per lunedì 23 novembre, alle ore 17, presso la Sala Molinari della Chiesa di San Francesco, a Salerno. L’iniziativa sarà un’occasione per ricordare la figura dell’uomo politico e ripercorrerne l’impegno istituzionale, attraverso un racconto che intende restituire anche il profilo umano di una persona profondamente legata alla propria comunità.

Fasano ha interpretato la politica come presenza sul territorio, ascolto e attenzione alle esigenze dei cittadini. Un modo di intendere l’impegno pubblico fondato sul rapporto diretto con le persone, sulla capacità di comprenderne aspettative e difficoltà e di dare voce alle istanze provenienti dalla comunità.

Nel ricordo di chi lo ha conosciuto, emerge il ritratto di un politico dotato di empatia e intuito, capace di cogliere i cambiamenti e anticipare gli scenari, senza rinunciare alle proprie convinzioni e ai valori che hanno accompagnato il suo percorso.

Il volume di Anna Senatore rappresenta dunque un’occasione per ripercorrere le tappe della sua esperienza, intrecciando la dimensione pubblica con quella personale e restituendo il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno nella vita politica e sociale del territorio salernitano.