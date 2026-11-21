“La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Sud ha finanziato 83 interventi per un totale di 285 milioni di euro per le aree industriali delle regioni del Mezzogiorno.
Di questi ben 20 progetti riguardano Comuni e Consorzi di sviluppo della regione Campania per un ammontare complessivo di circa 66,5 milioni di euro”.
Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel dettaglio sono: Polla (2.600.000,00 euro), Frattamaggiore (3.600.000,00 euro), Apice (1.309.124,67 euro), Consorzio ASI Avellino (6.089.226,41 euro), Consorzio ASI Benevento (2.747.563,36 euro), Salerno (3.400.000,00 euro), Caivano (2.026.986,24 euro), San Felice a Cancello (885.378,62 euro), Cicciano (1.419.656,77 euro), Sant’Antonio Abate (2.155.837,00 euro), Sapri (1.485.958,00 euro), Striano (13.224.588,15 euro), Consorzio ASI Caserta (10.500.000,00 euro), Palma Campania (1.315.753,54 euro), Santa Maria la Carità (4.038.758,15 euro), Consorzio ASI Salerno – 1 (1.450.000,00 euro), Consorzio ASI Salerno – 2 (4.002.759,20 euro), Mercato San Severino (1.516.686,00 euro), Mirabella Eclano (1.600.000,00 euro) e Castellabate (1.117.685,00 euro).
“Un ulteriore segnale di attenzione per il Meridione ed in particolare per lo sviluppo infrastrutturale della regione Campania di cui siamo grati al Presidente Meloni e al Sottosegretario di Presidenza Luigi Sbarra” conclude Iannone.