Ritrovate le due sorelline scappate dalla casa famiglia - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Ritrovate le due sorelline scappate dalla casa famiglia
Giuseppe ALVITI ( Angpg) subito individuare e punire i responsabili
Nuove soluzioni per ridurre consumi, emissioni e costi operativi
Martusciello: Scnto di 14 anni all’assassino di un poliziotto
Ultimora Cronaca

Ritrovate le due sorelline scappate dalla casa famiglia

  • Giugno 21, 2026
  • 0
  • 125
  • 1 Min Read
Ritrovate le due sorelline scappate dalla casa famiglia

Questa sera, nel comune di Formia, i Carabinieri del Comando provinciale dell’Aquila, coadiuvati dal Raggruppamento Operativo Speciale e dai militari del comando provinciale di Latina, coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Sulmona, presente sul posto, hanno rintracciato le due sorelline Alisya e Sarah Di Giacinto, in buone condizioni di salute. Sono in corso accertamenti per delineare eventuali responsabilità penali. Lo rendono noto i carabinieri.

Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco, a Formia. Secondo quanto si apprende, l’appartamento è vicino a quello della madre delle due ragazze.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012