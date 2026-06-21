Ritrovate le due sorelline scappate dalla casa famiglia

Questa sera, nel comune di Formia, i Carabinieri del Comando provinciale dell’Aquila, coadiuvati dal Raggruppamento Operativo Speciale e dai militari del comando provinciale di Latina, coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Sulmona, presente sul posto, hanno rintracciato le due sorelline Alisya e Sarah Di Giacinto, in buone condizioni di salute. Sono in corso accertamenti per delineare eventuali responsabilità penali. Lo rendono noto i carabinieri.

Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco, a Formia. Secondo quanto si apprende, l’appartamento è vicino a quello della madre delle due ragazze.