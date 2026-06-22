Fisciano: inaugurata la struttura per anziani

Taglio del nastro a Pizzolano di Fisciano per “Vignadonica Senior Co-Housing”, nel cuore della Valle dell’Irno, immersa in un contesto naturale che favorisce serenità e benessere, una nuova realtà dedicata all’accoglienza e alla cura. Presenti il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, il consigliere provinciale nonché sindaco di Siano Giorgio Marchese, la direttrice del Consorzio Sociale Valle dell’Irno Mariagrazia Sessa, insieme alla Presidente e sindaca di Baronissi Anna Petta ed altre autorità religiose, civili e militari. Un progetto innovativo che propone un modello abitativo capace di coniugare autonomia, sicurezza e vita comunitaria, offrendo agli ospiti un ambiente familiare e servizi professionali di alto livello. La struttura è pensata principalmente per anziani che necessitano di supporto quotidiano, garantendo assistenza personalizzata che va dalla cura della persona alla gestione delle terapie, fino ai percorsi di fisioterapia e alle attività dedicate al benessere psicofisico. L’obiettivo è creare un luogo in cui sentirsi protetti, ma allo stesso tempo liberi di mantenere le proprie abitudini e relazioni. “Una RSA che forse è unica nel suo genere in tutta la Regione Campania – ha dichiarato il sindaco Sessa – Parliamo di un centro all’avanguardia, capace di accogliere circa 45 anziani che necessitano di cure e supporto: un vero fiore all’occhiello per il nostro territorio. Gli anziani hanno bisogno sempre più di assistenza e di accoglienza, e questa struttura risponde pienamente a queste esigenze. Per noi è motivo di grande orgoglio”. Uno degli elementi centrali del progetto è la valorizzazione della socialità: gli spazi comuni sono stati progettati per favorire l’incontro, la condivisione e la partecipazione attiva alla vita comunitaria. Accanto alla casa albergo è presente anche un reparto dedicato a persone adulte in condizioni di fragilità, che richiedono un’assistenza socio sanitaria costante. Qui, un’équipe specializzata lavora per garantire un ambiente sicuro, orientato al recupero e al miglioramento della qualità di vita. La struttura si distingue inoltre per alcuni servizi innovativi, come una palestra attrezzata per attività motorie e riabilitative e una sala multisensoriale, progettata per favorire il rilassamento e la stimolazione controllata, particolarmente utile per persone con difficoltà cognitive o emotive. “Un ringraziamento particolare – ha aggiunto il primo cittadino – va ad Antonello Caputo e alla sua famiglia per aver scelto Fisciano come luogo in cui realizzare un investimento così significativo. Non è il primo ad investire sul nostro territorio, questo a dimostrazione di come Fisciano sia sempre più attrattivo anche per imprenditori di un certo livello. Siamo sempre felici quando realtà imprenditoriali, anche provenienti da fuori, decidono di investire qui: significa che Fisciano è un Comune dinamico, credibile e capace di generare fiducia”. A completare l’offerta c’è Vignadonica Resort, un complesso già esistente e integrato nel progetto, composto da 26 appartamenti di circa 40 metri quadrati, dotati di ogni comfort. Una soluzione ideale per persone autosufficienti che desiderano mantenere la propria indipendenza senza rinunciare alla sicurezza e alla possibilità di accedere ai servizi della casa albergo. Gli ospiti del resort potranno infatti usufruire dell’assistenza sanitaria, partecipare alle attività ricreative e vivere momenti di relax e convivialità all’interno della comunità. “Come Provincia – ha dichiarato il consigliere provinciale Marchese – siamo vicini a iniziative di questo tipo e ringraziamo il Consorzio Sociale “Valle dell’Irno” per il lavoro svolto nella frazione di Pizzolano, nel Comune di Fisciano. Gli anziani rappresentano ancora oggi una parte fondamentale delle nostre comunità e abbiamo il dovere di garantire loro risposte concrete e servizi adeguati. Strutture come questa svolgono un ruolo essenziale: offrono assistenza, sostegno e contribuiscono a far crescere il benessere delle nostre comunità”. Un progetto moderno, inclusivo e attento ai bisogni delle persone, che arricchisce l’offerta socio assistenziale del territorio di Fisciano.

Mario Rinaldi