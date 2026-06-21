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Giuseppe ALVITI ( Angpg) subito individuare e punire i responsabili

  • Giugno 21, 2026
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Giuseppe ALVITI ( Angpg) subito individuare e punire i responsabili

Questo pomeriggio all’ospedale del mare si è divampato un incendio di vaste proporzioni partito presumibilmente nei pressi del pronto soccorso da delle casse di legno accantonate in un luogo dove non dovevano essere accantonate la situazione è stata subito presa in considerazione dai vigili del fuoco che intervenuti sul posto hanno evitato il peggio spegnendo l’incendio ancora dopo un’ora che è stato spento l’incendio le i fumi ancora dell’incendio sono visibili dall’autostrada e dalle zone vicino Giuseppe Alviti presidente dell’associazione nazionale guardie giurate pone il dito sulle responsabilità di chi doveva vigilare in anteprima e non lo ha fatto i Security manager e i responsabili dell’Asl Napoli uno devono immediatamente aprire una commissione di inchiesta per individuare i responsabili ed evitare futuri pericoli all’ospedale Mare

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