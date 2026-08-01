M.Manfredi, ‘Carlo D’Amato ha dedicato la propria vita alla politica’

“Il cordoglio del Consiglio Regionale della Campania per la scomparsa di Carlo D’Amato, sindaco di Napoli dal 1984 al 1986, soggetto politico, figlio della nostra regione, che ha dedicato la propria vita alla politica ed alle Istituzioni ed ha espresso i valori socialisti della giustizia sociale, della solidarietà, della libertà, della democrazia, nei significativi ruoli ricoperti, da sindacalista, a dirigente pubblico, da consigliere ed assessore comunale, a sindaco di Napoli a deputato della Repubblica,con grande impegno al servizio dell’Italia ed in particolare nella ricostruzione post terremoto della nostra città. Alla sua famiglia le sentite condoglianze a nome dell’assemblea legislativa campana”. E’ quanto afferma il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.
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