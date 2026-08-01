Nozze Ilary Blasi-Bastian Muller,’si” a Ravello

Ilary Blasi si sposa. La conduttrice televisiva, secondo quanto apprende AGI, sarebbe pronta a pronunciare il ‘si” con l’imprenditore tedesco Bastian Muller a Ravello, il prossimo settembre. Dopo la conclusione del matrimonio con Francesco Totti, con il provvedimento definitivo arrivato il 6 luglio, per Blasi si apre una nuova fase della vita privata. La data delle nozze resta ancora top secret, ma, secondo le indiscrezioni, il matrimonio potrebbe essere celebrato durante un fine settimana, probabilmente l’ultimo d’estate. Dopo la celebrazione del rito civile, per il ricevimento la coppia avrebbe scelto la cornice di Villa Cimbrone, una delle location del mondo del wedding piu’ esclusive del Mediterraneo, gia’ visitata dai due nell’ottobre dello scorso anno. Un matrimonio da favola, con a macchina organizzativa gia’ in moto. Gia’ prenotate le camere d’albergo presso altre rinomate strutture ravellesi per gli invitati. La storia d’amore tra Blasi e Muller aveva conosciuto un altro momento decisivo lo scorso febbraio, nel giorno di San Valentino, quando l’imprenditore aveva chiesto alla conduttrice di sposarlo a Parigi. La proposta era stata poi annunciata sui social con una fotografia dell’anello con diamante indossato dalla futura sposa. Nell’ottobre 2025, quando la coppia aveva trascorso un fine settimana tra Ravello e Positano, il loro soggiorno aveva alimentato voci su possibili sopralluoghi in vista delle nozze. A Ravello i due avevano soggiornato proprio a Villa Cimbrone, dimora storica celebre per i suoi giardini e per la Terrazza dell’Infinito. Nei giorni successivi Blasi aveva condiviso immagini anche dal Palazzo Avino di Ravello e da l’hotel San Pietro di Positano, due indirizzi simbolo dell’ospitalita’ di lusso della Costiera.