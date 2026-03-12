Pontecagnano, rifiuti tossici su Litoranea

Il deputato e giornalista napoletano Francesco Emilio Borrelli è stato oggi pomeriggio sul litorale tra Salerno e Pontecagnano Faiano per denunciare la presenza di un rimorchio di tir abbandonato da mesi e pieno di rifiuti speciali tossici.

Il mezzo si troverebbe lungo la Litoranea di Pontecagnano, nell’area limitrofa all’ex discoteca Camino Real, in una zona frequentata da turisti e residenti, a pochi passi dal mare, da stabilimenti balneari, ristoranti, centri benessere e terreni agricoli.

Secondo il parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, all’interno del rimorchio sarebbero presenti fanghi tossici e rifiuti nocivi di vario genere. Il telo che copriva il carico sarebbe stato divelto, lasciando completamente visibile il contenuto e mostrando, a suo dire, “una cartolina decisamente preoccupante”.

“È una vergogna – ha dichiarato Borrelli – una vera bomba ecologica abbandonata a pochi passi dal mare e dalle attività turistiche”.

Il deputato ha annunciato che presenterà un esposto alla Procura della Repubblica per chiedere accertamenti sulla vicenda e individuare eventuali responsabilità. “Un rimorchio pieno di rifiuti tossici abbandonato tra Salerno e Pontecagnano e nessuno ha controllato, nessuno ha visto”, ha concluso