Pontecagnano, rifiuti tossici su Litoranea - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Pellezzano. Il video dei ladri che hanno derubato donna
Si è conclusa la seconda edizione del Trofeo “Antonello Di Cerbo
Eboli. Sequestrato, picchiato e derubato nella sua casa
Castel S. Giorgio. la visita di Mons Bellandi
Cronaca Pontecagnano

Pontecagnano, rifiuti tossici su Litoranea

  • Marzo 12, 2026
  • 0
  • 128
  • 1 Min Read
Pontecagnano, rifiuti tossici su Litoranea

Il deputato e giornalista napoletano Francesco Emilio Borrelli è stato oggi pomeriggio sul litorale tra Salerno e Pontecagnano Faiano per denunciare la presenza di un rimorchio di tir abbandonato da mesi e pieno di rifiuti speciali tossici.

Il mezzo si troverebbe lungo la Litoranea di Pontecagnano, nell’area limitrofa all’ex discoteca Camino Real, in una zona frequentata da turisti e residenti, a pochi passi dal mare, da stabilimenti balneari, ristoranti, centri benessere e terreni agricoli.

Secondo il parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, all’interno del rimorchio sarebbero presenti fanghi tossici e rifiuti nocivi di vario genere. Il telo che copriva il carico sarebbe stato divelto, lasciando completamente visibile il contenuto e mostrando, a suo dire, “una cartolina decisamente preoccupante”.

“È una vergogna – ha dichiarato Borrelli – una vera bomba ecologica abbandonata a pochi passi dal mare e dalle attività turistiche”.

Il deputato ha annunciato che presenterà un esposto alla Procura della Repubblica per chiedere accertamenti sulla vicenda e individuare eventuali responsabilità. “Un rimorchio pieno di rifiuti tossici abbandonato tra Salerno e Pontecagnano e nessuno ha controllato, nessuno ha visto”, ha concluso

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012