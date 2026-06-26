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Salerno

Raro caso di “ganglioneuroma” trattato con successo al Ruggi

  • Giugno 26, 2026
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Raro caso di “ganglioneuroma” trattato con successo al Ruggi

Un raro caso di ganglioneuroma cervicale è stato trattato con successo presso l’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, nella Clinica Neurochirurgica Universitaria diretta dal Prof. Giorgio Iaconetta. Il paziente, di 48 anni, è giunto all’osservazione del Dott. Nicola Narciso, neurochirurgo esperto in patologia vertebro-midollare, presentando una voluminosa massa palpabile al collo che provocava disfagia (difficoltà nella deglutizione), compressione dell’esofago e dei nervi laringei, oltre a una compromissione respiratoria dovuta alla dislocazione della trachea. Gli approfondimenti diagnostici, eseguiti mediante TAC e risonanza magnetica del collo, hanno consentito di identificare con certezza la presenza di un ganglioneuroma, rendendo necessaria la tempestiva pianificazione di un percorso terapeutico multidisciplinare. Il paziente è stato inizialmente sottoposto a un trattamento di neuroradiologia interventistica, eseguito dal Dott. Daniele Romano, che ha permesso di ridurre in maniera significativa l’apporto di sangue alla massa tumorale. Tale procedura ha reso l’intervento neurochirurgico, eseguito dal Dott. Nicola Narciso dopo 24 ore, più sicuro ed efficace, riducendo sensibilmente il rischio di emorragie e agevolando la completa asportazione della neoplasia, situata in stretta adiacenza a strutture anatomiche vitali quali arteria carotide, vena giugulare, esofago, tiroide e trachea. La completa rimozione della neoplasia e il favorevole decorso post-operatorio del paziente confermano il valore della consolidata collaborazione tra la Clinica Neurochirurgica e le équipe di Neuroradiologia Interventistica e di Anestesiologia. Il risultato ottenuto evidenzia inoltre la consolidata esperienza del Dott. Nicola Narciso nel trattamento delle patologie oncologiche vertebro-midollari, grazie anche al contributo del Prof. De Notaris e dei Dottori Scrofani e Carpenzano, che hanno preso parte all’intervento. Il Direttore Generale dell’AOU Ruggi, Nicola Cantone, nel congratularsi con tutta l’équipe sanitaria per l’importante risultato raggiunto, ha espresso al paziente i migliori auguri di una pronta ripresa e di una completa e definitiva guarigione.

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