Sarno ottiene il finanziamento per lo Stadio Squitieri

Sarno ottiene un nuovo risultato per gli impianti sportivi cittadini. Il progetto per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento delle tribune dello Stadio comunale “Felice Squitieri” di via Cannellone è stato ammesso a contributo nell’ambito dell’avviso ARUS-Regione Campania dedicato all’ammodernamento, alla rifunzionalizzazione e alla messa in sicurezza. Il finanziamento ottenuto di 920 mila euro, consentirà di migliorare una struttura simbolo dello sport sarnese e della città. Il progetto prevede un intervento complessivo di manutenzione straordinaria ed efficientamento delle tribune dello Stadio comunale “Felice Squitieri”. I lavori riguarderanno principalmente la riqualificazione dell’area degli spalti del settore distinti e ospiti, con l’installazione di nuovi sedili, il rifacimento delle gradinate e la ristrutturazione dei locali tecnici, depositi, servizi e ambienti di supporto alle tribune. Il progetto comprende inoltre la riqualificazione del primo piano del blocco spogliatoi, con il recupero degli ambienti esistenti da destinare a sala stampa, dotata di adeguamenti impiantistici, collegamenti multimediali, sistemi di registrazione e rete dati Previsti, infine, interventi sul muro interno di cinta e sugli accessi da via Cannellone, con l’ampliamento dei varchi e la sostituzione dei cancelli esistenti con nuovi serramenti motorizzati. L’obiettivo è rendere lo stadio più sicuro, funzionale, accessibile e adeguato agli standard richiesti per lo sport agonistico e professionale. Sono previsti anche interventi sui servizi igienici, con il rifacimento di pavimenti, rivestimenti e apparecchi sanitari, oltre all’adeguamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il finanziamento conferma la linea dell’Amministrazione Squillante, che ha lavorato con continuità per intercettare finanziamenti e nuove opportunità per Sarno. Questo risultato rappresenta un’ulteriore dimostrazione di una programmazione capace di trasformarsi in risorse concrete.
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