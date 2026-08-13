Scafatese, Romano: “Non vedo l’ora di giocare a Salerno dove andremo per vincere”

Il presidente della Scafatese, Felice Romano, ha parlato sul palco, in occasione della maxi festa per la presentazione della nuova stagione dei “canarini”, anche dell’imminente derby di Coppa Italia all’Arechi con la Salernitana: “Non vedo l’ora di giocare con una grande squadra a Salerno, loro così dicono“.

Il patron dei gialloblu ha detto: “La Scafatese giocherà con lo scudetto sul petto, tutti devono invidiarcelo. Non vedevo l’ora di salire su questo palco dopo due mesi e non vedo l’ora che arrivi sabato per andare a giocare contro una grande squadra che è la Salernitana, almeno così dicono loro, ma non hanno capito che devono giocare con la Scafatese, questo ci tengo a precisarlo.

Prima la Scafatese stava in Serie D, adesso facciamo vedere cosa siamo capaci di fare in C, lo prometto. Speriamo che questo anno sia di esperienza ma non siamo inferiori a nessuno, cercheremo sempre di vincere”.