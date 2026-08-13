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Intervento di Coscioni, Polichetti (Udc): «È solo propaganda»

  • Agosto 13, 2026
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Intervento di Coscioni, Polichetti (Udc): «È solo propaganda»

Fa discutere l’eco mediatica sollevata attorno al recente intervento cardiochirurgico eseguito presso l’Azienda ospedaliera “Ruggi d’Aragona” di Salerno dall’équipe del professor Enrico Coscioni. L’operazione ibrida, presentata come un’impresa medica di straordinaria complessità, viene fortemente ridimensionata dagli ambienti specialistici e finisce al centro di un duro attacco.

A contestare fermamente la narrazione degli eventi è Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc: «Assistiamo all’ennesimo caso in cui un intervento ritenuto dagli stessi esperti del settore di assoluta routine viene strombazzato agli onori della cronaca come un’impresa eccezionale. È un chiaro e maldestro tentativo di gettare fumo negli occhi dell’opinione pubblica e ripulire l’immagine di una gestione su cui gravano ancora troppe ombre. Chiediamo ufficialmente al direttore generale del Ruggi, Nicola Cantone, a che punto siano i procedimenti disciplinari a carico del professor Coscioni e quali provvedimenti intenda finalmente adottare. Ci meravigliamo del fatto che, a differenza di quanto accaduto con tempestività e fermezza in altre realtà campane – come nel caso del dottor Guido Oppido al Monaldi di Napoli -, qui si continui a fare finta di nulla. La sanità salernitana ha bisogno di trasparenza e rigore, non di propaganda», ha detto.

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