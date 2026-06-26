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Lotito acquista la Reggina

  • Giugno 27, 2026
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Lotito acquista la Reggina

La Reggina ha ufficialmente cambiato proprietà con il passaggio del club a Claudio Lotito, aprendo una nuova fase della propria storia. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social del sindaco di – continua su: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/lotito-compra-club-milan-l-acquisto-caro-storia-top-news-22-2247872

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