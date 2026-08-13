Sociale, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Fare di più per inclusione persone con disabilità”

“L’inclusione delle persone con disabilità non è soltanto una questione di diritti, ma rappresenta un indicatore fondamentale della maturità sociale di un Paese. Per questo è necessario fare di più, con interventi concreti e una maggiore consapevolezza collettiva”. Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale dell’Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca. “Garantire a ogni persona la possibilità di partecipare pienamente alla vita della comunità, indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche, sensoriali, cognitive o psicologiche, deve essere una priorità. Nonostante i progressi compiuti sul piano normativo e tecnologico, infatti, la realtà quotidiana continua a essere segnata da ostacoli, barriere architettoniche e culturali e pregiudizi ancora troppo radicati”, prosegue Tiso. Secondo la portavoce nazionale, “una società realmente inclusiva non si costruisce soltanto attraverso le leggi e le infrastrutture, ma anche e soprattutto attraverso le relazioni. “Scuola, famiglia, vicinato, associazioni e istituzioni rappresentano i luoghi in cui si sperimenta concretamente l’inclusione e nei quali si deve imparare a riconoscere la diversità come un valore. Volontariato, sport inclusivo, laboratori culturali e percorsi di co-progettazione possono contribuire in modo decisivo a creare legami e ad abbattere quelle barriere invisibili che troppo spesso isolano. L’inclusione delle persone con disabilità riguarda tutti. Non è un favore né un gesto di semplice gentilezza, ma un diritto e un dovere sociale. Dobbiamo costruire una comunità nella quale ciascuno possa esprimere il proprio potenziale, partecipare e contribuire pienamente alla vita collettiva. Una società inclusiva è una società più giusta, più ricca, più creativa e soprattutto più umana”, conclude Tiso.
Post Recenti
- Food for Profit, Confeuro: “Fare piena chiarezza. Tutelare allevatori italiani”
- Sociale, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Fare di più per inclusione persone con disabilità”
- Il ritorno del cavalluccio marino alla Gaiola
- Scafatese, Romano: “Non vedo l’ora di giocare a Salerno dove andremo per vincere”
- Principessa Costanza, il gran finale
Categorie
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco