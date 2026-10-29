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Raccordo Salerno-Avellino, :riapertura non prima di due ore

  • Ottobre 29, 2026
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Raccordo Salerno-Avellino, :riapertura non prima di due ore

Almeno altre due ore di attesa prima della possibile riapertura del raccordo Salerno-Avellino, chiuso dopo l’incidente avvenuto nel pomeriggio all’altezza di Cologna di Pellezzano.

 

Secondo quanto riferito dai soccorritori presenti sul posto, i tempi per il ripristino della circolazione si preannunciano ancora lunghi. A provocare l’interruzione è stato un autoarticolato che trasportava uno scavatore, il cui mezzo ha urtato violentemente un cavalcavia, danneggiando la struttura.

La chiusura del raccordo si è resa necessaria per consentire gli accertamenti e le verifiche di sicurezza sul ponte, prima di autorizzare nuovamente il transito dei veicoli.

Nel frattempo, restano pesanti le ripercussioni sulla viabilità della zona, con rallentamenti e code anche sulle arterie alternative. L’orario effettivo della riapertura dipenderà dall’esito dei controlli e dalle condizioni di sicurezza del cavalcavia.

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