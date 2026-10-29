Cavese, svolta storica: via le reti dalla Curva Sud Catello Mari

Dopo anni di attesa, i tifosi della Cavese potranno finalmente tornare a vivere la Curva Sud senza le reti che per circa vent’anni hanno separato il settore dal terreno di gioco. Domani, venerdì 30 ottobre, saranno rimosse le barriere anti-lancio della Curva Sud “Catello Mari” dello stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni.

L’annuncio è arrivato dal sindaco Raffaele Giordano e dal presidente della Cavese 1919, Alessandro Lamberti. L’intervento sarà effettuato nel rispetto dei controlli tecnici previsti e rappresenta un passaggio atteso da tempo dalla tifoseria biancoblù.

Decisivo il via libera delle autorità

Il risultato è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la società sportiva. Determinanti sono stati gli interventi realizzati dal Comune per potenziare il sistema di videosorveglianza e rafforzare le misure di sicurezza all’interno dell’impianto.

A sbloccare definitivamente la situazione è stato il via libera della Prefettura di Salerno, arrivato nella giornata di oggi dopo il parere favorevole della Questura. Un passaggio che ha consentito di programmare la rimozione delle barriere, nel rispetto delle condizioni di sicurezza richieste.

Giordano: «Impegno mantenuto con la città»

Soddisfatto il sindaco Raffaele Giordano, che ha sottolineato il valore del traguardo per la comunità e per i sostenitori della Cavese.

«Avevamo preso un impegno chiaro nei confronti della città e dei sostenitori della Cavese, e oggi possiamo finalmente mantenerlo. Dopo tanti anni, riportare la Curva Sud ai suoi tifosi è per noi motivo di grande soddisfazione. Questo risultato dimostra che il lavoro concreto e la sinergia tra le istituzioni permettono di conseguire traguardi significativi», ha dichiarato il primo cittadino.

Lamberti: «La Curva Sud è il cuore della passione biancoblù»

Anche il presidente della Cavese, Alessandro Lamberti, ha evidenziato l’importanza della novità per la società e per la tifoseria.

«Per la Cavese e per chi la sostiene, questa è un’occasione dal valore speciale. La Curva Sud “Catello Mari” rappresenta il centro della passione biancoblù. Desidero ringraziare il Comune per il lavoro svolto e per aver portato avanti insieme alla società questo progetto», ha affermato.

Il sindaco e il presidente hanno inoltre ringraziato il prefetto e il questore di Salerno per l’attenzione e la rapidità con cui è stata esaminata la richiesta, esprimendo parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

La rimozione delle reti segna così un passaggio significativo per la Cavese e Cava de’ Tirreni: un risultato atteso dai sostenitori, frutto del confronto tra istituzioni e società sportiva, con l’obiettivo di coniugare sicurezza e partecipazione.