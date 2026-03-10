Questura di Salerno: la dottoressa Cicciotti nuovo dirigente della Divisione Anticrimine

Dal 9 marzo 2026 il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dott.ssa Lorena Antonia CICCIOTTI, proveniente dal Commissariato “Bari-Carrassi”, ha assunto l’incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, in sostituzione della dott.ssa Giuseppina SESSA, trasferita alla Questura di Potenza con l’incarico di Vicario del Questore.

La dott.ssa CICCIOTTI, entrata con la qualifica di agente di P.S. nel 1994, nel 2003 supera il concorso da funzionario della Polizia di Stato con il grado da Commissario. Terminato il corso di formazione dirige il Commissariato di P.S. Di Cittanova (RC) e, successivamente, il Commissariato di Lauro di Nola (AV).

Nel 2014 è trasferita alla Questura di Salerno, in qualità di vice dirigente prima e dirigente poi della Squadra Mobile.

Nel 2018 ricopre il ruolo di dirigente del Commissariato di P.S. di Battipaglia (SA) e nel 2022 viene chiamata a dirigere il Commissariato di P.S. di San Severo (FG), dove è promossa Primo Dirigente della Polizia di Stato e quindi assegnata alla Questura di Bari quale dirigente del Commissariato “Bari-Carrassi”.

Il Questore di Salerno le ha dato il suo benvenuto, con i migliori auguri di buon lavoro