Questura di Salerno: la dottoressa Cicciotti nuovo dirigente della Divisione Anticrimine - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Milano Granata, 25 anni di amore
80 anni dal primo voto delle donne: il Sindaco Lanzara al Consiglio Regionale
Eboli, prima edizione del premio letterario “Aniello Giordano”
Referendum costituzionale: posizioni giuridiche
Salerno

Questura di Salerno: la dottoressa Cicciotti nuovo dirigente della Divisione Anticrimine

  • Marzo 10, 2026
  • 0
  • 99
  • 1 Min Read
Questura di Salerno: la dottoressa Cicciotti nuovo dirigente della Divisione Anticrimine

Dal 9 marzo 2026 il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dott.ssa Lorena Antonia CICCIOTTI, proveniente dal Commissariato “Bari-Carrassi”, ha assunto l’incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, in sostituzione della dott.ssa Giuseppina SESSA, trasferita alla Questura di Potenza con l’incarico di Vicario del Questore.

 

La dott.ssa CICCIOTTI, entrata con la qualifica di agente di P.S. nel 1994, nel 2003 supera il concorso da funzionario della Polizia di Stato con il grado da Commissario. Terminato il corso di formazione dirige il Commissariato di P.S. Di Cittanova (RC) e, successivamente, il Commissariato di Lauro di Nola (AV).

Nel 2014 è trasferita alla Questura di Salerno, in qualità di vice dirigente prima e dirigente poi della Squadra Mobile.

Nel 2018 ricopre il ruolo di dirigente del Commissariato di P.S. di Battipaglia (SA) e nel 2022 viene chiamata a dirigere il Commissariato di P.S. di San Severo (FG), dove è promossa Primo Dirigente della Polizia di Stato e quindi assegnata alla Questura di Bari quale dirigente del Commissariato “Bari-Carrassi”.

Il Questore di Salerno le ha dato il suo benvenuto, con i migliori auguri di buon lavoro

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Primo piano Salerno Cronaca

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017