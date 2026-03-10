Salernitana rimaneggiata a Crotone

di Marco De Martino

SALERNO – Sarà una Salernitana decimata da squalifiche ed infortuni quella che domenica prossima si presenterà allo Scida per sfidare il Crotone del tecnico salernitano Emilio Longo. La battaglia, fortunatamente vinta, contro il Latina ha lasciato i segni sul gruppo granata. Questo pomeriggio il giudice sportivo provvederà a squalificare Golemic, Capomaggio ed Anastasio. ma mentre per quest’ultimo scatterà una giornata di squalifica per somma di ammonizioni stagionali, per i primi due è in arrivo un’autentica stangata. Sia Golemic che Capomaggio hanno infatti subito un’espulsione diretta, il primo per un intervento a piede a martello su un avversario, il secondo per il tackle killer ai danni del portiere del Latina. Saranno almeno due le giornate di squalifica per il difensore serbo, mentre ce ne dovrebbe essere una in più per il centrocampista argentino visto che ad aggravare la sua posizione ci sono i gradi di capitano. Queste le possibili sanzioni per i due esperti calciatori granata sempre che il signor D’Eusanio, nel referto, non calchi ulteriormente la mano provocando un appesantimento delle squalifiche. Oltre ai «cattivi» Anastasio, Golemic e Capomaggio, la Salernitana contro i pitagorici sarà ancora priva degli infortunati Carriero e Arena. Ieri il difensore si è sottoposto ad accertamenti presso il centro polidiagnostico Check-Up di Salerno: gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Almeno un mese di stop per Arena, con mister Serse Cosmi (nella foto di Gambardella) che a questo punto ha ben poche alternative in vista del Crotone. Per il tecnico si profilano dunque scelte obbligate sia in difesa che a centrocampo. Il pacchetto arretrato avrà a disposizione solo cinque uomini contati, ovvero Longobardi, il rientrante Villa, Berra, Matino e Cabianca. La linea a quattro potrebbe essere dunque formata da Cabianca e Villa sugli esterni e da Berra e Matino in mezzo, con l’unica alternativa rappresentata da Longobardi. Una possibile variante potrebbe essere quella di schierare l’ex Rimini a destra, accentrando Cabianca accanto ad uno tra Berra e Matino. Per quanto riguarda il centrocampo, si va verso la soluzione Quirini esterno destro, con Achik dalla parte opposta e con Gyabuaa e de Boer a formare la cerniera centrale. In alternativa, in panchina, ci sarà il solo Tascone sempre che Cosmi non dia l’opportunità al giovane Di Vico di tornare nuovamente tra i convocati dopo l’esclusione di domenica scorsa. In attacco l’unico certo di giocare è il bomber Lescano, arrivato con la rete di rapina siglata contro il Latina a quota 5 centri stagionali che lo fanno già il capocannoniere granata. In coppia con l’argentino aumentano le chance di Molina, soprattutto per la sua capacità di sacrificio come accaduto nel finale di gara contro i pontini. Ferraris ed Antonucci seguono a ruota l’ex Siracusa, più staccato El Loco Ferrari. A partire da questo pomeriggio, quando la Salernitana si ritroverà per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso ieri, mister Cosmi ed il suo vice Scurto inizieranno a valutare le possibili soluzioni da proporre domenica prossima contro il Crotone. Un appuntamento che già vale quanto un turno preliminare play off.