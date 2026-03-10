Rapine negli autogrill, trovata a Salerno l’auto banditi - Le Cronache Cronaca
Rapine negli autogrill, trovata a Salerno l’auto banditi

  • Marzo 10, 2026
  • 0
  • 157
  • 1 Min Read
È stata ritrovata poco dopo le 7 di questa mattina, in via Dalmazia a Salerno, l’auto utilizzata dai banditi che nella notte hanno messo a segno due rapine negli autogrill tra San Mango Piemonte e Baronissi.

Si tratta di un’Alfa Romeo Giulietta di colore scuro risultata rubata, abbandonata al centro della carreggiata dopo che il serbatoio si era ormai svuotato. Secondo una prima ricostruzione, a bordo del veicolo viaggiavano due o forse tre persone che, rimaste senza carburante, sarebbero fuggite a piedi subito dopo aver lasciato l’auto.

Sul posto sono intervenuti i Arma dei Carabinieri per i primi accertamenti, mentre è stata allertata la Polizia Stradale di Eboli, che conduce le indagini sui due colpi messi a segno durante la notte nelle aree di servizio.

Gli specialisti della polizia scientifica hanno effettuato rilievi biologici e dattiloscopici all’interno dell’abitacolo, alla ricerca di elementi utili all’identificazione dei responsabili. La vettura è stata sequestrata e trasferita in un deposito giudiziario a Battipaglia.

Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica delle rapine e risalire ai componenti della banda.

