Provinciali. centrodx su Rinaldi

Il centrosinistra ha ufficializzato ieri sera il nome del candidato presidente per Palazzo Sant’Agostino, oggi potrebbe essere il turno del centrodestra. Nei giorni scorsi, Fratelli d’Italia ha incontrato gli amministratori presso la sede di via Roma e il cerchio si era stretto attorno a tre sindaci: Luigi Guerra di Lustra, Giampiero Nuzzo di Caselle Pittari e Giuseppe Rinaldi di Montesano sulla Marcellana. Proprio quest’ultimo sarebbe il “prescelto” per sfidare Enzo Napoli in una competizione di secondo livello che chiama al voto solo i sindaci e i consiglieri comunali per effetto della legge Del Rio. Al momento, nessuna conferma da parte dei partiti che compongono la coalizione di centrodestra ma voci interne all’amministrazione del piccolo borgo fanno sapere che ormai è solo questione di ore e che già nella mattinata di oggi potrebbe essere ufficializzata la candidatura. Di recente, il primo cittadino di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi ha accolto con plauso la proposta di legge presentata dal Senatore Antonio Iannone finalizzata a snellire il processo burocratico autorizzativo per la realizzazione di opere nelle aree protette che, al momento, è legato ad un doppio parere sulla stessa materia sia da parte dell’ente Parco che dalla Sovraintendenza. Nel mese di aprile 2024, Montesano è stata al centro dell’attenzione per il grande successo ottenuto a “Il Borgo dei Borghi”, programma in onda su Rai Tre alla scoperta dei luoghi da visitare classificandosi al quinto posto. Rinaldi sembra aver scelto di mettere a disposizione del centrodestra le sue competenze, nell’ottica di uno spirito di servizio che oggi caratterizza la Provincia. Dunque, da oggi potrebbe iniziare la campagna elettorale per tutti. er.no