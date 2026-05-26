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Salerno. Seggio n. 2, se ne parla domani

  • Maggio 26, 2026
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Salerno. Seggio n. 2, se ne parla domani

Hanno solo scrutinato le schede ed individuato le preferenze ma non scritto il verbale. I risultati del seggio n. 2 della scuola Barra non saranno resi noti, se ne parla domani

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