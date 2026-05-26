Torre Orsaia. Bimbo di 10 anni cade dalla bici, è in codice rosso - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Salerno. Seggio n. 2, se ne parla domani
Torre Orsaia. Bimbo di 10 anni cade dalla bici, è in codice rosso
Cosmi carica i granata “Sfide così sono sentenze”
Salerno, Savastano ringrazia gli elettori
Torre Orsaia Provincia

Torre Orsaia. Bimbo di 10 anni cade dalla bici, è in codice rosso

  • Maggio 26, 2026
  • 0
  • 138
  • 1 Min Read
Torre Orsaia. Bimbo di 10 anni cade dalla bici, è in codice rosso

Un bambino di dieci anni di Torre Orsaia, in provincia di SALERNO, è rimasto ferito in modo grave in seguito a una caduta dalla bicicletta. Il piccolo è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli tramite elisoccorso. Con lui, al momento dell’incidente, si trovava la sorellina, che ha riportato lievi ferite

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013