Torre Orsaia. Bimbo di 10 anni cade dalla bici, è in codice rosso

Un bambino di dieci anni di Torre Orsaia, in provincia di SALERNO, è rimasto ferito in modo grave in seguito a una caduta dalla bicicletta. Il piccolo è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli tramite elisoccorso. Con lui, al momento dell’incidente, si trovava la sorellina, che ha riportato lievi ferite