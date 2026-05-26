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Salerno, Savastano ringrazia gli elettori
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Salerno, Savastano ringrazia gli elettori

  • Maggio 26, 2026
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Salerno, Savastano ringrazia gli elettori

Ringrazio affettuosamente chi mi ha votato, esprimendosi fiducia, affetto e stima.
In queste ore, inevitabilmente i pensieri mi portano ai momenti intensi della campagna elettorale e alle tante persone incontrate, cui resto grato per la ricchezza del confronto e la generosità manifestata.
L’ampio consenso ricevuto mi riempie di orgoglio ma soprattutto di una grande responsabilità per il lavoro difficile ma entusiasmante che ci attende nei prossimi anni. Non farò mancare il mio sostegno all’ambizioso programma di rilancio economico e sociale della Città voluto dal Sindaco Vincenzo De Luca, continuando a stare a fianco alle persone che da sempre considero la ragione più autentica del mio impegno per Salerno.
Grazie.

Nino Savastano

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