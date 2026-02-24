Provincia: Bicchielli e Pierro (Fi) a Piantedosi: “Subito le elezioni”

I deputati di Forza Italia Pino Bicchielli e Attilio Pierro hanno presentato un‘interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulla mancata indizione delle elezioni.

Il caso è stato portato all’attenzione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, richiamando “l‘articolo 1, comma 79, della legge 56/2014 (legge Delrio), che prevede l’indizione delle elezioni entro novanta giorni dalla decadenza del presidente“, come messo nero su bianco dai firmatari della missiva.

“Il termine – sottolineano gli esponenti azzurri – è funzionale a garantire la continuità democratica dell’ente ed evitare una gestione prolungata in regime di supplenza.“Le Province sono enti costitutivi della Repubblica – concludono – e il rispetto dei termini di legge è un presidio di legalità e certezza del diritto che va garantito senza ambiguità“.