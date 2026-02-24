Il cane insegue per chilometri l’ambulanza su cui si trova il padrone

È un’autentica storia da libro Cuore quella che arriva dall’Agro Nocerino Sarnese e che ha visto protagonisti un cane ed il suo padrone. Diego, inseparabile amico a quattro zampe di un uomo senza fissa dimora, ha inseguito per chilometri l’ambulanza nella quale era stato soccorso il suo padrone. La storia, che è stata resa nota sui social da Gianna Senatore, presidente dell’associazione zoofila nocerina, ha avuto inizio a San Marzano sul Sarno (SALERNO), dove Diego vive con il suo padrone. Quest’ultimo, a seguito della frattura di un femore, è stato soccorso in ambulanza. Quando il mezzo è partito alla volta dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, è stato inseguito dal cane che, correndo per chilometri, è riuscito a raggiungere il nosocomio dell’Agro. Lì Diego ha provato addirittura ad accedere in Pronto soccorso, alla ricerca del suo padrone. La vigilanza dell’ospedale ha provato a fermarlo ma lui, dopo qualche tentativo, si è improvvisamente allontanato. In poche ore è partita un’autentica gara di solidarietà per cercarlo ma l’animale sembrava essere scomparso nel nulla. Il giorno seguente, però, un volontario dell’associazione lo ha trovato – in maniera fortuita – a Castellammare di Stabia, ad oltre venti chilometri di distanza dall’ospedale. Una volta riconosciuto, Diego è stato recuperato e portato al canile di Nocera Inferiore dove resterà fino a quando il suo padrone non si sarà ripreso.
Categorie
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco