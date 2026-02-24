salernitana, ufficiale Cosmi

L’U.S. Salernitana 1919 ufficializza il suo nuovo allenatore dopo l’esonero di Giuseppe Raffaele. Raggiunto l’accordo con Serse Cosmi a cui viene affidata la guida tecnica della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Nel suo staff in granata sarà accompagnato da Giuseppe Scurto, che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda.
